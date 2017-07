El preu del lloguer ha crescut un 9,9% interanual a Catalunya, segons el Govern

El preu del lloguer ha crescut un 9,9% interanual a Catalunya durant el primer trimestre del 2017 segons l’informe sobre el mercat de lloguer que elabora la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquest informe utilitza com a font les dades provinents de les fiances dipositades a l’Incasòl, on és obligatori registrar els contractes que se subscriuen a Catalunya.

A Barcelona, el preu mig del lloguer ha pujat un 11,9%, per sobre de l’àmbit metropolità, un 9,1%, i gairebé el doble que a la resta de Catalunya, 5,7%. Per demarcacions, a Girona l’augment ha estat del 4,1%, a Lleida del 4,2% i a Tarragona del 4,4%. Entre el desembre del 2016 i el març del 2017 el creixement al conjunt del país ha estat del 0,7%.

Les xifres de l’informe mostren que s’han signat 37.262 contractes de lloguer nous a Catalunya durant el primer trimestre del 2017 (un 8,2% més en termes interanuals). A Barcelona ciutat és on el nombre de contractes creix de forma més significativa, concretament 28.083, un 11,4% més. A la demarcació de Girona s'han formalitzat 3.883 contractes, un 6% més. A la de Lleida n'hi ha hagut 1.470, un 8,6% més. I a la de Tarragona, 3.826, un 5,1% més.



Pel que fa a la variació interanual de les mitjanes mensuals del preu del lloguer, durant el primer trimestre del 2017 a Catalunya ha augmentat un 9,9% i assoleix els 626 euros mensuals. A Barcelona ciutat, l’increment anual ha estat de l’11,9% (mitjana de 845 euros mensuals). En el cas de l’àrea metropolitana (excloent-hi la capital), el preu del lloguer ha augmentat un 9,1% en termes interanuals (mitjana de 618 euros mensuals).



La variació trimestral del preu del lloguer entre el desembre del 2016 i el març del 2017 és del 0,7% a Catalunya. A Barcelona ciutat l’increment és pràcticament pla (d’un 0,2%), mentre que a Catalunya sense Barcelona és de l’1,5%.



A Barcelona, el districte amb un lloguer més elevat és Sarrià-Sant Gervasi, amb una mitjana de 1.182 euros. Després se situa el districte de les Corts, amb 1.005 euros, i el de l’Eixample, amb 956. Nou Barris, amb 615 euros, Sant Andreu, amb 659, i Horta-Guinardó, amb 685, registren els arrendaments més assequibles.



Per territoris, l’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya apunta que el preu dels contractes formalitzats a la demarcació de Barcelona, sense la capital, han pujat de mitjana fins als 690 euros (un 10,9% més interanual). A la demarcació de Girona, el lloguer mitjà se situa als 463 euros (un 4% més respecte de l’any anterior). Pel que fa a Tarragona, la renda mitjana del lloguer és de 362 euros, un 4,2% més. Finalment, a la demarcació de Lleida, el lloguer mensual de mitjana se situa als 420 euros, un 4,4% més que el mateix trimestre de l’any anterior.



L’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya és un estudi elaborat de forma trimestral i anual per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat sobre l’evolució del mercat del lloguer. El treball utilitza com a font les dades provinents de les fiances dipositades a l’Incasòl per part de les persones que arrenden habitatges.

Font: ACN Barcelona