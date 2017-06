Inici de campanya per la II Verema Solidària

Aquesta setmana s'ha obert la campanya de micromecenatge per a què particulars, entitats i empreses se sumin a la iniciativa Verema Solidària, una experiència que vincula territori, vi i responsabilitat social. Aquesta campanya de crowdfunding, que fa una crida a “tallar amb l’exclusió social”, tindrà com a beneficiàries principals dues entitats socials que treballen per la integració sociolaboral i la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual: la Fundació Astrid-21, de Girona, i la Fundació Mas Albornà, de Vilafranca del Penedès.

En aquesta segona edició de la iniciativa son quatre els cellers que coorganitzen les veremes solidàries al mes de setembre, junt amb l’associació Impulsa Fundraising, que lidera el projecte: Celler Credo i Raventós i Blanc, al Penedès, i Celler La vinyeta i Celler Cooperatiu d’Espolla, a l’Empordà.

Tothom que hi col·labori amb un mínim de 35 euros a la campanya de micromecenatge podrà seguir un taller, o més si vol, de veremar a mà en un dels cellers participants. D'aquesta manera podrà aprendre i treballar alhora en l’elaboració del vi solidari corresponent.

Amb aquesta acció solidària estarà aportant recursos per a la inclusió sociolaboral a l’empresa ordinària de joves amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines, mitjançant el projecte “Construint oportunitats” d’Astrid-21. I també, per a la inclusió social i millora de la qualitat de vida de gent gran del mateix col·lectiu al Penedès, gràcies al programa “Senectus”, de Mas Albornà. Aquests projectes van ser els escollits per un jurat independent com a

guanyadors dels II Premis Verema Solidària, que es doten econòmicament amb les aportacions obtingudes a la campanya de micromecenatge.

La Verema Solidària es planteja com una acció col·lectiva festiva que permetrà a cellers i participants compartir el moment clau de la collita del vi, i fer que sigui eina de solidaritat.

Els participants a les veremes solidàries colliran el raïm a mà acompanyats per personal de cada celler, sommeliers i estudiants de sommelier, que els donaran instruccions clares i formatives de com s’ha de realitzar l’activitat. Seguirà una visita a la vinya, amb punts d’interès diversos segons els cellers, un dels quals serà la carpa de les entitats socials

beneficiàries del crowdfunding. I per tancar la jornada hi haurà un dinar o sopar a la vinya (segons el celler) per a tots els assistents, i una estona de lleure aprenent secrets del món del vi amb enòlegs i sommeliers professionals a la

sobretaula.

El vídeo de campanya que explica l’experiència de verema circula ja a les xarxes socials:

https://youtu.be/Mr3AT_xm5IE

La campanya de micromecenatge es proposa recaptar 18.000 euros, com a escenari òptim per fer una aportació substancial als projectes seleccionats com a Premis Verema Solidària 2017. El 80% de la recaptació es destinarà als projectes premiats i a oferir una formació en captació de fons per a totes les entitats del tercer sector que hi vulguin

participar i estiguin actives a les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, com també de l’Alt i Baix Empordà i del Gironès.

Aquesta formació els donarà eines per millorar la seva estratègia de captació de fons privats. El 20% dels recursos obtinguts cobrirà costos d’estructura i de la plataforma de micromecenatge Goteo.



Dos territoris, quatre cellers i fins a 8 modalitats de participació



Les inscripcions es poden fer a www.veremasolidaria.cat, una pàgina específica connectada a Goteo.org que permet escollir celler i data, i modalitat de participació, on es detallen també les contrapartides que rebran els participants. Es pot triar entre 7 opcions d’activitat a un celler, i una – la fila zero – de donació als projectes sense anar a vinya.



Aquestes son les dates de la Verema Solidària als diferents cellers:

-2 de setembre: Celler La vinyeta, a Mollet de Peralada, Alt Empordà (tarda-nit

- 16 de setembre: Celler Credo, terme de Subirats, Penedès (matí-dinar)

- 17 de setembre: Celler Raventós i Blanc, St Sadurní d’Anoia, Penedès (matí-dinar)

- 30 de setembre: Celler Cooperatiu d’Espolla, Espolla, Alt Empordà (matí-dinar)



Modalitats de participació:

Sense verema. Fila Zero. Aportació lliure per ajudar a les entitats premiades i impulsar la formació en captació de fons de les entitats del tercer sector al territori.

Experiència de Verema Solidària. Donació de 35 euros per viure l’experiència de collir el raïm a mà, visitar la vinya aprenent alguns secrets, i fer part de la creació d’un vi solidari. Inclou un àpat a peu de vinya – dinar o sopar, segons el celler escollit - amb bona companyia.

Verema + ampolla de vi. Donació de 50 euros per viure l’experiència a vinya i un àpat a peu de vinya amb bona companyia. A més, a la primavera vinent podrà recollir el vi fet amb raïm collit a Verema Solidària.

Verema en família. Donació de 90 euros per viure l’experiència a vinya i un àpat a peu de vinya amb bona companyia per a dos adults i els menors de la unitat familiar, exclusivament. Els adults rebran kit de veremador i seran responsables dels menors.

Verema família plus. Donació de 100 euros per viure l’experiència a vinya completa per a dos adults i els menors de la unitat familiar, exclusivament + ampolla del vi de Verema Solidària d’aquest celler. Els adults rebran kit de veremador i seran responsables dels menors.

Verema + ampolla de vi + maridatge. Donació de 101€ per viure l’experiència a vinya i tenir una ampolla del vi solidari que elabori el celler amfitrió, gaudint, a la primavera del 2018, d’un tast maridatge ofert per un/a xef/sommelier de prestigi.

Verema en equip de 3. Donació de 120€. Paquet pensat per a grups d’amics, d’associació, d’empresa, d’esport ... Accés de 3 participants a una Verema Solidaria + diploma de participació + dinar/sopar per a tots + 1 ampolla de vi de Verema solidaria.

Verema en equip de 5. Donació de 200 euros per tenir accés 5 participants a una Verema Solidària + diploma participació + dinar/sopar per a tots + lot de vi (3 ampolles) de Verema Solidària.

L’inici de la consolidació, marcada pel suport de cellers i empreses del territori Verema Solidària va néixer amb una gran verema al Penedès, a Finca Parera, on es van reunir més de 200 veremadors i veremadores al setembre passat per “tallar amb la pobresa”. Des de bon principi tenia la intenció d’estendre`s pel territori català en successives edicions. L’organització enguany, a la segona edició, de quatre veremes a dos territoris amb marcada identitat com son el Penedès i l’Empordà, indica que la iniciativa interessa i pot canalitzar inquietuds diverses de caire solidari i de RSC al sector del vi.