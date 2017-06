Creen el primer dispensador intel·ligent d'higienitzant de mans

La multinacional Zobele i l'empresa catalana Touchland crearan el primer dispensador intel·ligent d'higienitzant de mans. El dispositiu, anomenat 'Smart KUB', planteja una alternativa més eficient i sostenible al rentat de mans tradicional amb aigua i sabó

ACN Barcelona .- La multinacional italiana Zobele i l'empresa emergent (start-up) catalana Touchland han arribat a un acord comercial per treure al mercat el primer dispensador intel·ligent d'higienitzant de mans. La col·laboració entre les dues empreses, facilitat a partir d'ACCIÓ, farà possible la industrialització i posterior comercialització d'aquest dispositiu, en què Zobele aporta la seva capacitat productiva i Touchland el disseny de producte i l'estratègia comercial. Gràcies a la tecnologia de l'Internet de les Coses, el dispositiu, anomenat 'Smart KUB', estarà connectat a un control remot i permetrà controlar en temps real el nivell d'higienitzant i la bateria del dispositiu. D'aquesta manera, s'aconsegueix reduir despeses i es planteja una alternativa més eficient i sostenible al rentat de mans tradicional amb aigua i sabó. El nou dispositiu es començarà a comercialitzar el pròxim novembre als Estats Units.L'acord entre les dues empreses s'ha formalitzat aquest mes de maig. Zobele, multinacional del sector del gran consum, assumirà el desenvolupament, industrialització i fabricació del producte, i aconsegueix amb l'acord ampliar la seva cartera de clients. Per la seva banda, Touchland pot industrialitzar la producció amb plenes garanties en la cadena de proveïment.Touchland és una empresa emergent ubicada a Sant Quirze del Vallès que en l’actualitat compta amb quatre treballadors. Ja comercialitza els seus productes a 12 països i confia que l'acord li permeti escalar el negoci. "És un acord estratègic molt bo, que ens permet créixer i guanyar mercat, ideal per a qualsevol start-up que dissenya productes de gran consum com nosaltres", ha assegurat Lisbona,En aquest sentit, Zobele és una multinacional italiana amb més de 4.500 treballadors a tot el món, i que té la seva seu mundial d'innovació a Barcelona. D'ençà de la seva participació a l'última edició del programa Innovar a través de start-ups d'ACCIÓ, la companyia ha impulsat el programa Join and Win. “Volem estar al cas d’oportunitats dins i fora de l’empresa i incorporar la innovació al nostre procés productiu”, ha explicat Roberto Camarero, responsable del programa d’innovació corporativa de la multinacional italiana.El programa Innovar a través de start-ups d' ACCIÓ impulsa la col·laboració entre grans empreses i empreses emergents. Inclou diferents tipus d'actuacions com sessions de sensibilització i formació, ajuts per al disseny i implementació d'estratègies de col·laboració, suport en la identificació de start-ups, acompanyament en el procés de negociació i una línia de finançament a través de l'Institut Català de Finances (ICF) per a start-ups en co-inversió amb inversors corporatius.