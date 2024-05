Fundació Mescladís: la importància del tracte a les minories

Segons Martín Habiague, fundador i director de la Fundació Mescladís, “la qualitat d’una democràcia es pot mesurar en quin tracte reben les minories”. Això defineix perfectament la missió d’aquesta entitat: fomentar la inclusió social de les persones migrades i una convivència enriquidora entre cultures, com si d’un mescladís es tractés. A més, com afirma el propi Habiague, aquesta paraula prové de l’aranès, i “anomenar-nos a partir d’una de les llengües minoritàries de Catalunya és especialment significatiu”.

Mescladís va iniciar la seva activitat el 2004, amb la voluntat d’aportar el seu granet de sorra a escala local per “construir un model de migracions sostenibles”, on les persones puguin tenir una vida i un procés migratori dignes, a més d’oportunitats per accedir al mercat laboral. Habiague destaca que des d’un primer moment la intenció va ser treballar des del concepte d’acomodació, en comptes d’integració, el qual considera massa unidireccional.

Concretament, segons Habiague, es defineixen com a “restauració sostenible”, entenent la sostenibilitat des de quatre dimensions on desenvolupen tots els seus projectes.



Dimensió social

Dins de la dimensió social, Mescladís impulsa dos dels seus projectes més reconeguts. El primer és ‘Cuinant Oportunitats’, una proposta de formació per tal que persones en risc d’exclusió social puguin accedir al mercat laboral a través de l’hostaleria.

"Apostem perquè les persones en risc d’exclusió social puguin accedir al mercat laboral a través de l’hostaleria".

Un cop finalitzen les classes, les persones que hi participen realitzen pràctiques en empreses del sector per tal d’aconseguir un lloc de treball. Aquest darrer pas està directament relacionat amb ‘Empleadís’, l’altre programa de la dimensió social, que a més d’actuar com a agència de feina, ofereix acompanyament individualitzat per a les persones que en formen part. Segons el mateix Martín Habiague, “el 2023 van passar 101 persones pel programa, de les quals el 92% va aconseguir un contracte de treball”.

A més, el fundador i director explica que avui en dia la meitat de la plantilla de Mescladís són persones amb contracte dual a les quals formen, regularitzen i acompanyen durant un any.

Dimensió econòmica

Tot i que Mescladís sigui una entitat sense ànim de lucre, generar activitat econòmica és fonamental per poder desenvolupar els seus projectes. Actualment, el 80% del seu pressupost es genera amb activitat econòmica pròpia. Compta amb cinc restaurants, l’escola de formació (integrada en un dels restaurants, Mescladís Borrell), un servei de càtering i una línia de tallers comercials que generen ingressos per l’organització. Habiague destaca que aquest múscul econòmic els permet “tirar endavant les iniciatives que considerem importants i convertir-se enun actor important al món de l’hostaleria”. És a dir, volen que haver-se format a Mescladís sigui una garantia i, per tant, fomenti la inclusió social d’aquelles persones que n’hagin format part.



Dimensió ambiental

L’entitat també té molt en compte la sostenibilitat ambiental a l’hora de treballar, ja que, segons Habiague, el canvi climàtic és el “major repte que tenim com a societat i també és molt important en qüestions migratòries”, sent ja un dels principals motors de desplaçaments. Des de la fundació només col·laboren amb proveïdors responsables, tenen cura dels processos interns i de la gestió de les deixalles, no fan servir aigua embotellada i intenten dissenyar menús equilibrats. Creuen que si tot el sector de la restauració s’alineés amb uns valors similars, l’impacte seria immens.

Dimensió emocional

Finalment, per Mescladís també és fonamental que les persones migrades puguin tenir punts de referència i de xarxa. És a dir, “que puguin tenir-nos com a referència per si tenen algun problema i necessiten ajuda”, segons Habiague. D’aquesta forma,l’entitat treballa amb la comunitat per crear un sentiment d’unió, principalment apostant pel diàleg, per trobar punts de trobada i que la gent de diferents indrets pugui interactuar, conèixer-se i aprendre els uns dels altresa través de tallers, activitats de desenvolupament i xerrades, entre d’altres.

"L’entitat treballa amb la comunitat per crear un sentiment d’unió, principalment apostant pel diàleg"

Un dels diversos tallers on treballen aquesta dimensió és Gustos del Món, on, amb l’excusa de cuinar, es tracten tota mena de temes com la fam al món, el medi ambient i la desigualtat. Els tracten a través de la cuina perquè és un llenguatge i una eina molt poderosa. “La cuina ens defineix com a éssers humans, com els únics animals que modifiquem els aliments i ho fem d’una forma social, reunint-nos, fent celebracions”, destaca Habiague. En compartir aquests moments, les persones poden compartir les seves condicions geogràfiques, la seva cultura, el seu medi ambient i les seves tradicions.

Al voltant d’aquestes quatre dimensions s’estructura la Fundació Mescladís, que, com el seu propi nom indica, reivindica a la perfecció el mestissatge present a la societat i la importància de cuidar i ajudar les minories.