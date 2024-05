Lo Vora Bar, enoturisme i cultura al costat del riu

Al costat del riu Ebre, fa poc que s'ha creat un nou projecte anomenat Lo Vora Bar, fent referència precisament a trobar-se a la lleva d'un riu tan emblemàtic. La idea neix de Lola Martínez Sala, Sofia Arques i David Casanovas que un dia decideixen fer realitat un dels seus somnis: crear un espai on es conjuga la gastronomia, la cultura i l'enoturisme.

"La cooperativa es diu Pàtxera", assegura Martínez Sala, que diu que van decidir separar el nom dels dos projectes amb la idea que més endavant es puguin desenvolupar altres iniciatives en el marc d'aquesta estructura jurídica. Lo Vora Bar s'ha convertit en poc temps en un espai imprescindible a les Terres de l'Ebre, ja que periòdicament organitza exposicions, bingos, karaokes, concerts, punxadiscos i improshows en un ambient immillorable.

"Ens agradava la idea que quan algú anés a fer una canya, es trobés una exposició de fotografies o un club de lectura"

"Nosaltres com a cultura sempre desemboquem als bars, perquè són indrets que esdevenen un punt de trobada, i tot té aquella informalitat que és tan bonica. Ens agradava la idea que quan algú anés a fer una canya, es trobés una exposició de fotografies o un club de lectura, o un vi que potser no s'atreveix a tastar perquè pensa que no té el paladar prou entrenat", explica Martínez Sala. Així, com qui no vol, Lo Vora Bar apropa la cultura a la ciutadania, i també l'entorn privilegiat del Delta de l'Ebre, ja que, segons expliquen, aquesta primavera també llogaran bicicletes i començaran a desenvolupar més propostes vinculades a l'ecoturisme.

"Vam muntar un bar perquè era la manera de fer les coses que volíem i que fossin viables", assegura Martínez Sala, que és també comunicadora i politòloga. "Un espai d'art, de teatre o de fotografia a Sant Jaume d'Enveja era poc factible econòmicament, i no volíem renunciar a fer-ho aquí, perquè el nostre objectiu és que passin coses al poble" assegura aquesta emprenedora, natural de Badalona, instal·lada ara a les Terres de l'Ebre.

Lo Vora Bar es troba al costat del Passador.

"L'indret va ser una primera pedra per un projecte que tenia voluntat de convertir-se en referent" explica. I és que el tret de sortida va ser l'espai, un local al costat del Passador, el pont sobre el riu Ebre que uneix les poblacions de Deltebre amb Sant Jaume d'Enveja. "El local va sortir a licitació i vam optar-hi perquè és un espai immillorable, al costat del riu, a cavall entre els dos pobles, un fet que reforça la idea d'unió entre municipis", diu Martínez Sala, que explica que també està al costat de la Via Verda, provinent d'Amposta i que connecta també amb les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta. "Això era fantàstic pel projecte que teníem. L'únic inconvenient és que tenia una demanda molt estacionalitzada", segueix Martínez Sala que diu que aquesta ubicació que és molt favorable pel turisme, és, en canvi, més difícil en les èpoques de fred, ja que a l'hivern la població de la zona baixa.

Tanmateix, en els pocs mesos que porta el projecte en actiu, han registrat una afluència molt bona de clientela, moltes activitats culturals, i a més, han aconseguit donar feina a un equip durant tot l'any. "Intentem no alimentar la precarietat vinculada al món de la restauració", afegeix. Actualment tenen vuit persones treballant, tot i que en horaris i tipus de jornada diverses.

Feminisme i productes del territori

Els productes, tant menjar com vins, també tenen una filosofia vinculada al territori.

Els productes, tant menjar com vins, també tenen una filosofia vinculada al territori. "Treballem productes de proximitat, com tastos de vins o la Nit de les Demèter, amb dones productores i elaboradores de les Terres de l'Ebre", explica Lola Martínez Sala, que diu que aquesta darrera iniciativa va reunir desenes de dones elaboradores i productores del territori, en una jornada que es va celebrar a les portes del 8 de març i que va ser tot un èxit.

En aquest sentit, també es programen periòdicament vermuts literaris feministes o altres clubs de lectura. "Jo seria la primera que un dissabte al matí no m'aproparia per parlar de certs temes una mica feixucs, però fer-ho en un ambient horitzontal i al solet, fa que surtin temes superinteressants i treballats sense tenir la sensació que estem fent un esforç", afegeix. A més, la barreja de gent és força interessant, perquè s'hi apleguen tan locals, turistes o persones que tenen segones residències, amb un perfil força intergeneracional.

Un indret a la vora del riu que destaca pel seu tarannà polifacètic i informal, i que obre les portes als locals d'oci a convertir-se també en cooperatives amb valors socials i reivindicació de la cultura com a eina per la igualtat.