DAPSI: el cooperativisme al servei de les famílies amb infants amb trastorns del neurodesenvolupament

El Centre de Desenvolupament Infantil i Detecció Precoç (CDIAP) de Sant Cugat, concertat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat, atén els infants amb trastorns del neurodesenvolupament o risc de tenir-ne. Esdevé el punt de referència per rebre tractaments individuals o grupals personalitzats i gratuïts per a cada infant d’entre 0 i 6 anys, un suport clau per a les famílies. Durant el 2023 van atendre 709 infants.

El centre santcugatenc està gestionat per DAPSI, una cooperativa creada el 1988 per encarregar-se d’aquest servei a la ciutat, quan el CDIAP també donava servei a Rubí, Castellbisbal, Montcada, Cerdanyola i Ripollet. La cessió d’un espai per part de l’Ajuntament de Sant Cugat va situar el centre a aquesta ciutat però posteriorment, de la mà d’altres ajuntaments, el servei va guanyar presencialitat més enllà de Sant Cugat i per això el 2004 la cooperativa va començar un procés de divisió en diverses cooperatives, una per cada municipi on presten el servei.

“A DAPSI Sant Cugat som 12 cooperativistes, totes treballadores perquè la voluntat és que totes les professionals que tenen una jornada important a DAPSI esdevinguin sòcies per implicar-se directament en la gestió i la presa de decisions”, explica Yasina Mohamed, gerent de la cooperativa, que destaca que la majoria de CDIAPs del país estan gestionats per cooperatives. “Des de l’inici que som totes dones, que vam veure que la forma cooperativa era la millor perquè totes tinguéssim incidència en el funcionament del CDIAP”, afegeix.

El nombre d’infants atesos al DAPSI no ha parat de créixer. Foto: Jordi Pascual (elCugatenc)

Quan una família arriba al centre, es fa un procés d’acollida i diagnòstic, d’on sorgeix un pla d’atenció terapèutica personalitzat. D’aquí es deriven els serveis on haurà d’anar cada infant i la seva família. A nivell individual poden ser la psicologia, la logopèdia, la fisioteràpia, la teràpia aquàtica, la psicomotricitat, el treball social o la neuropediatria. A nivell grupal hi ha el grup de pares i mares, l’artteràpia, el llenguatge, els grup relacionals, la psicomotricitat i, de nova creació, el grup de mares.

“Hi ha famílies que passen tota l’etapa de creixement de l’infant amb nosaltres i d’altres que necessiten un suport puntual i només estan uns mesos”, explica Angelina Graell, coordinadora i psicòloga de DAPSI Sant Cugat, “així que la baixa del servei pot ser perquè ja han superat l’edat d’atenció del servei o perquè ja ha remès la simptomatologia”. El problema és que després d’una atenció personalitzada que pot arribar a ser setmanal, els infants que surten del DAPSI i han de ser derivats a altres serveis tenen menys seguiment perquè serveis com el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), que a Sant Cugat es troba al CAP de Can Mates, no poden garantir una atenció tan continuada. De fet, ara hi ha un compromís de millora gràcies a la petició del Centre Residencia d’Acció Educativa (CRAE) Lledoners de les Planes. Més d’un centenar dels infants que van deixar el CDIAP el 2023 va ser perquè superaven l’edat i, per tant, van ser derivats a altres serveis.

Hi ha més consciència als serveis educatius i sanitaris, de manera que es detecten més casos que es deriven al CDIAP

Anna López, presidenta de la cooperativa i treballadora social, explica que durant els darrers anys no ha parat de créixer el nombre d’infants atesos al DAPSI ja que la publicació de Sant Cugat s’ha multiplicat. També hi ha més consciència als serveis educatius i sanitaris, de manera que es detecten més casos que es deriven al CDIAP. L’objectiu, diu, és tant tenir una bona detecció com que sigui quan més aviat millor perquè l’atenció es pugui fer en els primers mesos de vida de l’infant. Precisament per això una de les fites de DAPSI Sant Cugat durant l’any passat va ser la creació d’unes fitxes dirigides a professionals on es recullen els signes d’alerta dels trastorns de l’espectre autista (TEA) per franges d’edat.

El CDIAP fa ús d’equipaments municipals on hi ha espais més amplis per fer algunes activitats grupals. Foto: Jordi Pascual (elCugatenc)

A més del servei del Departament, DAPSI també té un acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat per impulsar el programa d’Assistència Global a Infants amb Risc d’Autisme (AGIRA), amb 86 infants atesos durant el 2023, cinc dels quals a domicili gràcies al personal terapèutic de suport a domicili. De la mà de l’Ajuntament també participen a taules com la de discapacitat, de TEA, de salut mental i maltractament així com altres espais de col·laboració. En clau cooperativa, formen part de la taula d’economia social i solidària.

Un nou espai com a repte de futur

DAPSI Sant Cugat es troba a un edifici de l’empresa pública d’habitatge municipal, Promusa, a Can Cabassa. L’espai de treball són dos habitatges units. Això fa que els espais de treball siguin petits ja que es conserva l’estructura de les habitacions. En conseqüència, el CDIAP fa ús d’equipaments municipals on hi ha espais més amplis per fer algunes activitats grupals, com ara el Casal de Mira-sol, on es desenvolupen les activitats d’artteràpia, o l’escola bressol la Mimosa, on es fa psicomotricitat.

El gran repte de futur és que l’Ajuntament els pugui cedir un espai més gran i cèntric on desenvolupar el conjunt de l’activitat, permetent així que es recuperi l’ús d’habitatge a l’espai on ara es troba DAPSI. Aquesta petició és important no només per tenir més comoditats en l’atenció sinó també per garantir l’accessibilitat de les famílies amb dificultats per desplaçar-se pels horaris laborals o per les seves capacitat econòmiques. Tot i que l’espai actual està força ben comunicat en transport públic, les professionals consideren que nadons prematurs o infants amb certes patologies és preferible que no agafin el tren en hores de gran afluència.