Informació per no perdre la intuïció

Fa mesos que treballem en el projecte "Escoles més ventilades", un estudi de recerca que proposa una solució quasi ancestral: cuidar obrir i tancar portes i finestres per garantir el benestar tèrmic dels espais. A l'estiu, aprofitar la fresqueta del matí i del capvespre per refrescar, mentre al migdia cal tancar portes i persianes perquè l'escalfor del sol no augmenti encara més la temperatura. I a l'hivern, al revés. És tan intuïtiu que sorprèn que calgui un projecte de recerca.

Però és així, la temperatura i la qualitat de l'aire a les aules dels centres educatius de Barcelona no són òptimes i cal analitzar quins són els condicionants que impedeixen l'aplicació de mesures que ens resulten intuïtives. Edificis mal orientats, infraestructures malmeses, soroll exterior, falta de personal, falta d'informació... a cada centre educatiu els condicionats són diferents, però suficients perquè les aules sovint siguin forns i facin olor de tigre. En aquest context, s'hi ha afegit la instal·lació d'aparells d'aire condicionat, una solució que permet controlar la temperatura només prement un botó, però que genera danys col·laterals com l'increment del consum d'energia i l'expulsió de partícules contaminants que perjudiquen la qualitat de l'aire. I no és només això, l'aire condicionat redueix la capacitat dels infants d'interpretar l'evolució dels condicionants naturals i aplicar mesures actives de control tèrmic, redueix la intuïció de què cal fer per estar bé.

Les proves pilot de l'aplicació del model fallaven en un punt: el sentiment de pertinença amb la solució. La comunitat educativa no se sentia vinculada a les solucions proposades perquè no incorporaven amb precisió les seves necessitats i perquè no tenien la informació detallada del sentit profund d'aquelles accions. Fruit d'això, aquest curs la cooperativa La Sembra ens hem sumat al projecte de recerca per engegar un procés participat en diversos centres educatius que permeti recollir tots els condicionants que cal tenir en compte en el disseny del model, així com implementar tallers de sensibilització entorn de la importància de la ventilació natural i d'explicació de les solucions concretes que proposa el model. Tan obvi com necessari, garantir que tothom té la informació necessària per no perdre la intuïció.



Per Aina Serra i Clara Drudis.