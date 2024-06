La pagesia, impulsora de l’economia! 

Cada curs acadèmic, l’alumnat de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agroecològica constitueix una cooperativa d’alumnes amb els seus estatuts, organigrama, missió i valors, logotip, etiqueta, catàleg de productes, etc. Aquesta cooperativa finalitza la seva activitat un cop acabat el curs acadèmic.

La cooperativa d’alumnes neix per fer una activitat d’ensenyament a l’escola amb la coordinació entre els mòduls professionals d’Implantació de cultius i Comercialització de productes agroecològics. La seva principal finalitat és crear, gestionar i desenvolupar competències socials, com la iniciativa, presa de decisions, comunicació, creativitat i treball en equip. La cooperativa suposa una pràctica real que aproxima a l’alumnat al món laboral.

A més a més, fomenta l’esperit emprenedor, el compromís amb el territori, la proximitat i el medi ambient, proporcionant aliments ecològics i de qualitat que es vendran directament al consumidor final, sense intermediaris.

També compta amb la dinamització, suport i formació de l’ESSpurna - Cooperatives d’alumnes, projecte emmarcat en el Programa d’Economia Social del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat de la cooperativa és produir, elaborar i envasar els productes agraris ecològics i vendre’ls directament al consumidor final de proximitat. Gràcies a la col·laboració amb l’Ajuntament d’Alfarràs, i quan disposem de producció suficient, venem al mercat municipal de divendres d’Alfarràs. Si no és possible pujar al mercat municipal de divendres i es disposa de producte fresc sensible al malbaratament, es munta la parada dins del recinte de l’escola i es fa la venda entre el personal del centre i alumnat, a preus simbòlics.



La missió és aprendre el funcionament d’una cooperativa, treballar amb equip i fomentar els valors d’igual a igual entre les persones sòcies, fomentar els criteris de comercialització a la consumidora final i obtenir un benefici que es destinarà a una entitat social.

Els valors són aprendre entre iguals, la cooperativitat, l’esforç i dedicació, l’ecologia, la sostenibilitat i la solidaritat.



També la solidaritat, perquè els beneficis obtinguts per la venda de productes de la cooperativa d’alumnes es destinen a una entitat social i pròxima del territori que és escollida pels membres de la cooperativa en assemblea. Aquest curs 2023-2024 els diners obtinguts es destinaran a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC.



Per la cooperativa d’alumnat Escola Agrària d’Alfarràs 23-24