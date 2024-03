Manca d'evidències sobre l'ESS

Fa unes setmanes rebia un whatsapp on m’explicaven que el canvi de govern a les Illes havia fet decaure la subvenció que rebia Mercat Social i que ja no es podia mantenir la seva mínima estructura ni el local compartit. Una llàstima que hagi de reduir-se aquest incipient pol cooperatiu i de l’economia social i solidària (ESS) des d’on es treballava per promoure l’ESS al territori Balear.

A mitjans de 2023 vam estar a una reunió en el seu local per explicar un projecte de Panell de Polítiques Públiques Locals d’Impuls a l’ESS. L’objectiu era trobar sinergies per engegar el projecte a Catalunya i Balears i que servís com a motor per millorar o engegar aquest tipus de polítiques en els dos territoris. Però ens van explicar que encara no es trobaven en aquest punt, i vam estar pensant en si alguna idea del projecte la podrien adaptar.

A Catalunya sí que comptem amb municipis interessats en el foment de l’ESS. La XMESS n’agrupa uns quants entre els que comparteixen bones pràctiques, formacions i espais de debat.

De la mà de la XMESS, a principis de 2023 vam fer un pilotatge del Panell de Polítiques Públiques Locals d’Impuls a l’ESS a Catalunya. D’aquell pilotatge, que van respondre 30 dels 60 municipis de la XMESS, destacaríem algunes dades interessants: més de la meitat dels ens locals creu que les seves polítiques d’ESS no són transversals; dos de cada tres no tenen planificació estratègica en ESS; el 45% no té personal específic per treballar l’impuls i la consolidació de l’ESS; un de cada tres no ha fet formació en ESS a les persones treballadores del municipi; i més de la meitat no té quantificada l’ESS en el municipi.

De fet, la manca de dades sobre l’ESS és un dels aspectes que van centrar el debat posterior a la presentació de resultats. Un dèficit que trobem, com a mínim per dos motius. El primer és que, tot i que som la part més agradable de l’economia, ens fa una basarda impressionant respondre un qüestionari per explicar com som d'agradables. I no serà perquè no disposem d’oportunitats per respondre qüestionaris...

El sistema més eficaç perquè tothom respongui és el de les enquestes oficials de l’INE. A mi fa uns quants anys que em toca respondre la d'inversió en recerca i, quan passen quinze dies del termini per respondre, arriba una carta notificant que s’obrirà un expedient... capacitat coercitiva.

Això sí, després no vagis a buscar dades oficials. I aquí connecto amb el segon motiu pel dèficit d’informació: existeixen un munt de dades oficials, que recullen diferents administracions i que són molt rellevants tant per poder explicar què és i com està l’ESS com per poder dissenyar i avaluar polítiques públiques. Però és impossible accedir-hi. En alguns casos, perquè el que es registra són PDF. En altres, les dades s’han deixat de fer públiques o no ho han estat mai. Posarem algun exemple.

L’Agència Tributària espanyola fa públiques les estadístiques dels impostos que recapta. La informació del model 200, on hi ha l’impost de societats, es podria ajudar a dimensionar econòmicament l’ESS. Ara bé, la darrera dada publicada és de fa 5 anys i, a més, no es pot consultar una segmentació per NIF i comunitat autònoma.

Una altra dada d’aquestes és el nombre de persones treballadores. La informació es recull mensualment, però no hi ha res publicat des de 2019. Abans era possible saber, com a mínim de cooperatives i societats laborals, el nombre de persones donades d’alta en l'àmbit provincial. Ara ni això.

Però a més tampoc es disposa de suficient evidència sobre com es desenvolupen les polítiques d’impuls en l'àmbit local ni de quin és el seu impacte en el territori. Engegar un panell d’aquestes característiques podria ajudar, tant a la proliferació de les polítiques com a la seva avaluació i mesura de l’impacte. I, d’aquesta manera continuar treballant per l’ESS i els pols cooperatius.