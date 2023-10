Walden XXI, un projecte residencial revolucionari

La vellesa és una etapa de la vida que pot ser plena i satisfactòria, però també pot comportar dificultats i dependències, com per exemple la lacra de la solitud no volguda. Per això, cada vegada més persones busquem alternatives a les residències privades tradicionals, que sovint són cares, impersonals, massificades i mercantilitzades o quedar-se a la casa.

Una d’aquestes alternatives integrals és el cohabitatge cooperatiu sènior, una forma de viure en comunitat que combina la privacitat amb la solidaritat de la comunitat, l’autogestió amb el suport de professionals de la salut quan sigui necessari, la sostenibilitat amb una major qualitat de vida i la socialització.

A Catalunya, el primer projecte d’aquest tipus és Walden XXI, impulsat des de l’any 2017 per un grup “llavor” de persones entre 55 i 70 anys que, a través de la cogestió amb la cooperativa d’habitatges no especulatius Sostre Cívic, estem creant un interessant i pioner projecte a Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava. El projecte consisteix en reformar un antic hotel dels anys 70, l’Hotel Jecsalis, situat al centre de la població, per convertir-lo en 31 apartaments adaptats per a persones grans, amb una superfície entre els 38 i els 52 m2. A més, el projecte compta amb amplis espais comunitaris, uns 860 m2, com sales polivalents, cuina, menjador, sales d’estar, biblioteca-ordinadors, bugaderia, trasters, jardí interior, terrasses, tallers de bricolatge, infermeria, espai de fisioteràpia, solàriums, etc. Així mateix oberts a la població i al veïns del barri on ens volem integrar socialment.

El nom del projecte cooperatiu s’inspira en l’obra de H. D. Thoreau, “Walden o la vida als boscos”, on l’autor reflexiona sobre una vida senzilla i en contacte amb la natura, autogestionada, i lluny de les institucions. Així mateix, també fa referència al Walden 7, una utopia social feta arquitectura l’any 1975 a Sant Just Desvern. Amb això el nou concepte de Walden XXI vol ressuscitar l’esperit del seu antecessor i proposar una vida activa i autosuficient, en la mida del possible, per a les persones grans, lluny del consumisme i l’especulació, ecològicament sostenible i sobretot formant una comunitat de bons veïns, com a exemple replicable, fent possible un altre model residencial sense afany de lucre i a cost on les persones i el seu benestar estiguin al centre del projecte.

Els avantatges del cohabitatge cooperatiu sènior respecte a les residències geriàtriques privades mercantils són nombrosos. En primer lloc, el cost és molt inferior: mentre que una plaça, un llit en habitació compartida, en una residència privada pot superar els 2.400 euros mensuals, aWalden XXI tenim un apartament privat amb una quota mensual, incloent-hi les despeses de manteniment i les cures a les dependències físiques o psíquiques, quan ens arribin, el retorn del crèdit hipotecari, que és com un lloguer, amb un total mensual sobre els 1.800 euros. En segon lloc i el més important, el model és més participatiu i democràtic: les persones usuàries són alhora propietàries, impulsores i gestores del projecte, amb veu i vot en les decisions que els afecten. En tercer lloc, el projecte és més integrador i respectuós: les persones usuàries poden mantenir els seus vincles familiars i socials, aficions, el sentiment de llibertat i utilitat personal, escollir els serveis que necessiten i rebre una atenció personalitzada i professional.

Per fer possible econòmicament aquesta alternativa comunitària d’habitatge amb serveis per a les persones grans, el projecte Walden XXI ha fet una emissió de títols participatius per autofinançar-se. Aquests títols són un mecanisme de finançament voluntari que permeten col·laborar amb el projecte fent un préstec a la cooperativa pel valor del títol comprat. Els títols tenen un valor nominal de 500 euros cadascun i remuneren un 2,25% o 2,50% anual, segons el període de venciment escollit (a 4 o 6 anys).

El projecte pioner Walden XXI és un exemple pràctic i de futur residencial de com es pot viure la vellesa d’una manera digna i feliç, sense renunciar a la independència ni a la convivència.

El projecte està obert a noves incorporacions i espera estar acabat el 2025.