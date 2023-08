Aprenentatges compartits entre les dones professionals de l’audiovisual

Acció Dones Visuals - Dies d'indústria és un espai per crear aliances, debat i reflexió, organitzat per l'associació Dones Visuals, que reuneix gairebé 700 professionals de tots els oficis de l'audiovisual, i que va celebrar a Barcelona entre el 27 al 29 de juny.

Aquest any amb l'objectiu de reflexionar al voltant del poder de l'audiovisual i el cinema per generar imaginaris i referents, s'han presentat els primers resultats de l'estudi de dades del Pla estratègic per a un audiovisual igualitari i inclusiu. Laura Rubirola, presidenta de l'associació i Carme Puche, vicepresidenta de Dones Visuals, han explicat en què consisteix aquest pla i n'han llegit testimonis reals: "Como actriz racializada se te excluye, porque estás para cubrir una cuota o para reproducir un estereotipo.", "Como parte del equipo técnico, por identificarme como persona trans ha dificultado... digamos que mi bienestar en según qué rodaje.", "Les persones sordes no podem estudiar audiovisuals, si ens agrada aquesta professió hem de suplir-ho amb cursos perquè les classes no estan adaptades."

L'activista, directora i actriu Silvia Albert Sopale, membre de l'associació Periferia Cimarronas, va fer palesa de la problemàtica existent que radica en una estructura que genera desigualtats, que encasella, anomena i assenyala als individus. Critica la falta d'oportunitats de les dones afrocatalanes, a causa d'un racisme institucional que evidencia un sistema excloent i elitista, el qual expulsa a totes aquelles que no compleixen amb la norma imposada. Posa èmfasi en el concepte racisme i la seva percepció, diu que "invisibilitzar el problema no és posar-li solució", i que "no només no s'ha de ser racista sinó que s'ha de lluitar per un antiracisme". Silvia Albert ha tancat el seu discurs destacant que la solució no passa només per la inclusió i que no es tracta de flexibilitzar el que existeix sinó crear un model nou.

El model actual basat en una mirada masculina predominant i explotadora s'ha convertit en la norma cultural, la història del cinema n'és un bon mirall i el documental "BRAINWASHED – Sex-Camera-Power" de la directora americana Nina Menkes, ens ha mostrat aquesta tarda més de 175 escenes de pel·lícules de gran reconeixement, que han creat una imatge sexista de la dona, cosificant-la.

Totes aquestes imatges, aquestes més de 175 escenes de pel·lícules ens han configurat, son part del nostre imaginari i fins que aquest no canviï no podrem assolir un nou model audiovisual, com Menkes reflexiona: "les imatges que veiem les absorbim, entren en el nostre ADN, les mirem sense adonar-nos-en i configuren la nostra forma d'actuar".

Un referent de professional en un sector àmpliament masculinitzat és Claire Atherton, muntadora que ha treballat estretament amb directores com Chantal Akerman, ens va parlar sobre com el temps és un element narratiu més i un aspecte essencial dels mitjans cinematogràfics i del poder i significació que aquest te. El muntatge dona forma a una pel·lícula, la fa visible, l'encarna, a través d'un procés de pensament intuïtiu i Atherton ens va compartir la seva forma de crear referents a través de les imatges.

Els Dies d'indústria també van tenir espais de pitching, networking i trobades individuals entre creadores i productores per generar aliances. Una vintena de projectes liderats per dones es presenten davant de més de 50 productores, amb més d'un centenar de reunions entre cineastes i productores per fer realitat els projectes, en les sessions Pitchings AccióCurts i Pitchings AccióViver.