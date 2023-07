Sòl comunitari per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu i projectes comunitaris

La fórmula de tinença de sòl comunitari en habitatge cooperatiu és una realitat en alguns projectes de Catalunya. En els darrers anys s’han realitzat compres de solarso d’edificis per part de La Dinamo, de Coop57 o de formaconjunta amb entitats dels territoris, inspirades en les Community Land Trust (CLT) o els béns comunals, projectes altament socialitzats, amb una participació comunitària.

Des de la sectorial d’habitatge de la XES, s'està plantejant una reflexió estratègica respecte a l'oportunitat que poden esdevenir les CLTs a l'hora de desmercantilitzar sòl a llarg termini, així com impulsar estructures de governança comunitària. Les CLTs tenen com a missió 3 principis estructurants: a) la desmercantilització i custòdia del territori de forma indefinida, b) la governança compartida apostant per una gestió comunitària i incorporant la participació de les usuàries i c) garantint l’assequibilitat permanent al llarg del temps.

Les experiències que hi ha fins ara són casos pilots que aposten per generar dinàmiques comunitàries als territoris. Projectes d’habitatge cooperatiu que pretenen socialitzar patrimoni amb un alt contingut social i/o mediambiental mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat. Un marc ones considera necessària l’existència d’entitats d’economia sociali solidària gestionant i desenvolupant els projectes amb una àmplia base comunitària i l’existència d’un teixit d’entitats i de moviments socials que avalin socialment els projectes i en puguin prendre part.

Caldesenvolupar estructures capaces d’enfortir i replicar aquestes experiències pilot per capacitarcomunitats autogestionades i garantir projectes d’activitatcomunitària i d’habitatge, assequibles a llarg termini, i antiespeculatius.

Un dels exemples més coneguts és el cas de la cooperativa d’habitatge La Titaranya. Situada al nucli antic de Valls, degradat des de fa anys i on abunden edificis buits amb una reducció important de la població que hi habita.

En aquest context, que podem trobar en altres municipis de Catalunya, el 2019 es constitueix la cooperativa La Titaranya, una aposta col·lectiva vinculada al Casal Popular La Turba. Amb l’objectiu de combatre la situació, a través de la recuperació d’un casc antic totalment abandonat, s’adquireixen el conjunt de finques a través d’una tinença compartida entre Coop57, La Dinamo i el casal Popular La Turba de Valls. Són aquestes tres entitats les que mantenen la propietat del sòl, fent una cessió de les finques a llarg termini a La Titaranya, la cooperativa impulsora i gestora de l’activitat comunitària i d’habitatge. La separació entre el sòl (terreny) i el vol (edificis) és l’estratègia que garanteix treure del mercat privat la propietat en perpetuïtat.

El projecte incorpora un conjunt d’activitats comunitàries, a través de la rehabilitació de 2 finques. En una primera fase s’ha rehabilitat l’edifici patrimonial de Ca Robusté, que incorpora 7 habitatges HPO, i 3 espais destinats a usos culturals: un espai destinat al casal popular, un espai per activitat econòmica cooperativa, i la Bajoca, una cooperativa de consum agroecològic. Quan finalitzin totes les obres la cooperativa comptarà amb 22 habitatges HPO, múltiples espais comunitaris i 3 locals.

La Titaranya és només un dels exemples, també trobem projectes similars a Berga amb Cal Blanxart,Copsant al Baix Pallars, La Tartana de Can Bofill a Collserola i fins i tot a Barcelona amb La Diversa o La Morada.

Tots aquests projectes desmercantilitzen el sòl a través d’una autogestió real i des de la base, recuperant propietats privades i transformant-les cap a experiències de gestió col·lectiva. Plantegen una manera de viure alternativa, contribuint al dret a l’habitatge, a la vegada que generant dinàmiques comunitàries als territoris.