Les dones pageses som una peça clau

El dia 25 de novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones. Per sort, cada vegada hi ha més consciència, des de tots els àmbits, de la necessitat indiscutible d’eradicar les violències masclistes i, per fer-ho cal un canvi de mentalitat de tota la societat: d’homes i de dones.

El món rural i la pagesia no quedem al marge d’aquesta lluita. Tot el contrari. Potser, fins i tot, és on més cal fer aquest canvi de la manera de pensar i de fer. Per costum, per comoditat, per rol de gènere, la pagesa, des de sempre, és qui ha assumit les tasques de cura de la família, d’atenció a la llar i de totes aquelles altres feines que “li tocaven”. La pagesa era —i encara és en molts casos— la “peça comodí”, aquella figura que arriba a tot arreu quan els altres no poden o no volen. I aquest valor, aquest esforç, no s’ha reconegut mai com es mereix.

També cal oferir visibilitat i denunciar els casos en què es manifesta més explícitament la violència masclista amb fets com no deixar cotitzar la parella a la seguretat social, no cedir-li el lloc que li correspon a l’empresa agrària, atorgar sous més baixos pel fet de ser dona o, en casos més extrems, de maltractaments físics i/o psicològics. Totes aquestes situacions, al món rural, continuen sent un tema tabú. Costa parlar. Costa explicar què ens passa a casa. La llar no és sempre un refugi, a vegades, és on tenim més por.

Des del sector social de Dones d’Unió de Pagesos volem ser al costat de totes. Volem ser el suport i la veu de les dones del món rural per defensar els drets que tenim, com a persones i com a professionals. És per això que ens hem organitzat i hem fet una crida a totes les dones afiliades a participar en les tasques sindicals perquè tenim molt a dir i molt a fer per millorar la nostra societat. Però no ho podem fer soles. Homes i dones ho hem de fer junts. Aquesta és la filosofia d’Unió de Pagesos i de totes nosaltres. A més, també necessitem la implicació de les administracions perquè abasteixin el món rural de tots els serveis essencials que igualin en drets i oportunitats les dones i les nenes rurals.

La nostra participació dins el sindicat, cada una amb les seves possibilitats, és essencial. El pla de treball de Dones d’Unió de Pagesos, centrat desenvolupar temes d’igualtat i de reconeixement social i laboral, no es podrà portar a terme sense la nostra opinió. Tenim una visió transversal de la vida rural. Tenim clar que ser pagesa no és només una feina, és una manera de viure i, en aquest dia a dia nostre que tan estimem, ens hi hem de sentir segures, valorades i dignes.

Tenim a mitjà termini les eleccions agràries al camp. Una oportunitat per fer sentir la nostra veu i voluntat de representació. Són les nostres eleccions. És el nostre futur i el del nostres fills i filles. Hi hem de ser. Les polítiques, si no les fem, ens les faran. Qui millor que nosaltres mateixes per saber què ens convé? Juntes podem aconseguir millorar la nostra societat. No et quedis a casa. No callis més. Parla amb nosaltres. Siguem part del canvi que ens beneficiarà a totes i a tots. S’ha acabat de ser un comodí, som una peça clau!