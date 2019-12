Per Nadal, consum conscient i responsable

Tradicionalment el Nadal és l’època de l’any en que el consumisme es desferma, per aquest motiu hem de ser més conscients que en cap altre moment de la necessitat de consumir de manera reflexiva i conscient. Totes les nostres decisions de consum tenen efectes positius i negatius en la nostra vida i el nostre entorn: sobre l’estabilitat de la nostra economia familiar, la sostenibilitat ambiental, l’educació i els valors que transmetem als nostres fills i les nostres filles...

L’objectiu és trobar l’equilibri, és a dir, prendre en cada moment les decisions adequades davant els estímuls externs, davant les ofertes de consum. Per això cal que, com a persones consumidores que som des que ens llevem fins que anem a dormir, estiguem informades, siguem exigents i també responsables.

Un consum impulsiu i poc crític sovint deriva en compres insatisfactòries que, en el pitjor dels casos, poden portar associats problemes com ara el sobreendeutament. El fet de no controlar prou els pagaments amb targeta o les compres finançades, pot desestabilitzar amb molta facilitat l’economia familiar.

Un altre aspecte fonamental és l’impacte mediambiental del consum que fem, per això des del govern de la Generalitat advoquem per un consum que sigui sostenible. Sostenibilitat vol dir que els nostres actes no impacten negativament en l’entorn i sostenible és, per definició, tot allò que satisfà las necessitats del present sense comprometre les necessitats del futur i, molt especialment, de les generacions futures.

Per tant, planifiquem-nos, comprem en quantitats adequades –especialment el menjar, en una època de l’any en què es malbaraten més aliments– i rebutgem aquelles ofertes que ens inciten a comprar quantitats que no s’ajusten a les nostres necessitats reals.

D’altra banda, una de les despeses principals de les famílies per aquestes dates és, sens dubte, la compra de joguines. Amb l’objectiu que aquestes compres també siguin responsables, des de l’Agència Catalana del Consum hem endegat la campanya El paper del regal, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, per convidar totes les persones consumidores a reflexionar sobre el paper que desenvolupa cada joguina que regalem als nostres infants.

De vegades ens limitem a comprar els regals que ens demanen els petits, sense valorar prou si són idonis pel que fa al seu contingut o als valors que transmeten. Potser aquestes dates són el moment perfecte per encetar un diàleg amb la canalla al voltant de les joguines i el seu ús, per ajudar-los a tenir una visió més crítica, de manera que no demanin simplement allò que veuen a la publicitat o en el seu entorn.

Siguem conscients que cada joguina té el seu paper en el desenvolupament del nen o la nena, per tant, evitem aquelles que impliquin alguna discriminació o distincions sexistes, que fomentin actituds violentes o generin addiccions.

I per descomptat, quan parlem de joguines, la seguretat és una aspecte clau. Per això des de l’Agència fem campanyes d’inspecció per garantir que els productes que es posen a la venda no comporten riscos per a les persones consumidores. I quan és necessari, retirem del mercat aquells que incompleixen els requisits de seguretat. De fet, enguany ja hem retirat més de 40.000 joguines per incompliments en l’etiquetatge i en els requisits de seguretat.

En el cas concret dels productes adreçats a infants, l’etiquetatge pren una importància fonamental, perquè si el producte té alguna restricció d’edat o alguna advertència d’ús hi ha de constar. A més, les joguines han de dur obligatòriament la marca CE, la qual cosa significa que el fabricant declara que el producte compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries i n’assumeix la responsabilitat plenament.

En definitiva, per celebrar el Nadal de manera responsable, segura i sostenible cal que fem un consum conscient, és a dir, amb ple coneixement de les opcions que tenim al nostre abast i triant aquelles que ens donen més garanties.