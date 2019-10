Catalunya, al capdavant en la protecció dels drets de les persones consumidores

La protecció i la defensa de les persones consumidores és un objectiu que esdevé complex en un món com l’actual, cada cop més globalitzat i en evolució constant, amb canvis en el model productiu i en la manera de consumir. En efecte, amb l’ús generalitzat d’Internet han sorgit noves formes de compra i de contractació que han fet canviar el perfil del consumidor i que plantegen nous desafiaments.

Aviat farà 15 anys que l’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme autònom del Departament d’Empresa i Coneixement encarregat d’acomplir totes les competències en matèria de consum que té assignades la Generalitat, treballa en la defensa i la protecció dels drets de les persones consumidores de Catalunya.

En el paradigma social actual, la informació esdevé primordial: si estem ben informats i coneixem els nostres drets com a consumidors –i també els nostres deures– podrem fer un consum més crític i reflexiu i, per tant, més responsable i segur. L’objectiu és que, cada cop més, les persones consumidores siguem autosuficients en els nostres actes de consum. Per garantir aquest dret a la informació, des de l’ACC estem potenciant constantment els nostres canals de comunicació amb la ciutadania per oferir informació clara, entenedora i útil, ja sigui des del nostre portal web consum.gencat.cat, a les xarxes socials, a través de la col·laboració amb mitjans de comunicació o mitjançant les consultes directes que ens adrecen els consumidors i les consumidores (durant el 2018, gairebé 38.000 consultes ateses).

A més d’oferir informació i assessorament, també ajudem a trobar una solució als conflictes. L’any passat vam gestionar directament més de 13.000 reclamacions, de les quals el 52% es van resolen per la via de la mediació i l’arbitratge de consum. Tant la mediació com l’arbitratge són sistemes extrajudicials de resolució de conflictes que presenten avantatges per a ambdues parts –la persona consumidora i l’empresari o empresària–, ja que són d’acceptació voluntària, gratuïts i molt més àgils i senzills que la via judicial. És per això que fem una aposta decidida per fomentar l’adhesió dels d’establiments al Sistema Arbitral de Consum, ja que d’aquesta manera ofereixen una garantia de qualitat i de confiança a la seva clientela.

D’altra banda, fem una feina important d’inspecció i control del mercat per tal de garantir que els productes i els serveis que ofereixen les empreses siguin segurs i compleixin amb la normativa. Al llarg de l’any passat, vam fer gairebé 10.000 actuacions inspectores arreu del territori, moltes d’elles motivades per les denuncies que ens fan arribar els mateixos consumidors, cosa que ens ajuda i facilita la nostra tasca.

Pel que fa als productes insegurs detectats a casa nostra, es van registrar més de 3.000 productes alertats, un 3,16% més que el 2017. La majoria d’aquests productes van ser joguines –un 27,62% –, vehicles i motocicletes –el 27,41%–, material elèctric i lluminàries –el 13,18%– i, en darrer lloc, roba i calçat –amb un 9,21% –. Així mateix, l’ACC va retirar del mercat més de 24.000 articles amb problemes de seguretat, la majoria material elèctric i joguines.

No puc acabar sense destacar una altra de les prioritats de l’Agència: la tasca formativa i educativa. Em refereixo a sessions informatives i divulgatives adreçades a col·lectius específics de consumidors –com ara la gent gran– i a les empreses, sense oblidar-nos de la formació als i les professionals dels serveis públics de consum, i l’educació en consum responsable dirigida als infants i els joves dels centres educatius de tot Catalunya.

Pel que fa a la nostra labor d’educació en consum, durant el curs 2017-2018, més de 22.000 alumnes van participar en els tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya, un servei gratuït que oferim des de l’ACC, pensat especialment per als escolars catalans, però també per a mares, pares i professionals del món educatiu.

Des del govern de la Generalitat, i especialment des del Departament d’Empresa i Coneixement, seguim treballant, amb la col·laboració imprescindible de la resta dels organismes de consum, les persones consumidores i els empresaris i empresàries, per adaptar-nos constantment a les noves realitats del món del consum i poder seguir informant, assessorant i ajudant de la manera més eficaç.