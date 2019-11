Taxi vs. VTC (i II)

Fa poques setmanes, en un viatge a Las Vegas i Califòrnia, com que anàvem quatre persones, vam decidir no agafar el transport públic perquè vam suposar que seria més llarg i possiblement hi hauria poca diferència de preu. Utilitzaríem una d'aquestes plataformes de vehicles de transport amb conductor. En definitiva, vam fer tots els trajectes a peu o amb VTC, i l'experiència la podem qualificar amb una nota molt alta.

Vam fer els desplaçaments amb una de les companyies més conegudes: Lyft. A la fitxa hi posa: “Seu principal: San Francisco, Califòrnia, Estats Units. Fundació: juny de 2012. Director general: Logan Green (juny de 2012). Ingressos: un miler de milions USD (2017) Fundadors: Logan Green, John Zimmer”.

Has de donar-te d'alta i descarregar-te l'aplicació al mòbil, una operació que es fa en pocs passos, molt senzilla. Poses les teves dades, el compte corrent per pagar el viatge i poca cosa més. Quan demanes un servei de VTC, al cap de pocs segons t'informen del vehicle que hi ha més a prop de la teva zona, del lloc de destinació, del nom del conductor i de la marca, model i matrícula del vehicle. I, molt important: et calcula el temps aproximat de trajecte i el preu final, un preu que no es modifica per cap circumstància; abans de pujar al cotxe ja saps quin preu pagaràs pel servei. Això vol dir que no es paga amb diners en efectiu, sinó que el càrrec arriba al compte bancari donat.

Es tracta de vehicles impecablement nets, música sense estridències de cap mena... Alguns fins i tot t'oferien aigua i llaminadures. En finalitzar el servei, pots qualificar el conductor amb la nota oportuna (puntualitat, amabilitat...). Se suposa que aquestes dades han de servir per millorar-los la seva nota o de cara a possibles gratificacions per la seva tasca a l'empresa. Un conductor, simpàtic, ens va dir: "Poseu-me una nota alta, que és el primer dia que treballo per aquesta empresa!"., Abans treballava per Uber, una altra empresa important de VTC. Alguns vehicles deuen poder treballar indistintament per les dues companyies, ja que al vidre frontal hi porten dos cartellets.

L'espera del vehicle després de demanar-lo era d'uns dos, tres, quatre o cinc minuts com molt, excepte en un cas, però érem als afores, a la sortida d'un museu, i hi havia dotzenes de persones cercant un transport d'aquestes característiques (en aquest cas l'espera va ser d'uns 20 minuts, aproximadament). Per tant, aquestes empreses han de disposar d'una flota gran per a ciutats importants, i també deuen valorar-ne les necessitats: si és una ciutat turística, el negoci deu tenir moltes més possibilitats d'èxit.

Un bon exemple, més tècnic i no tan pràctic com l'exposat aquí, l'explica l'economista Miquel Puig a l'ARA. Hi exposa el cas concret de Nova York, i és un article molt interessant. En definitiva, una molt bona experiència i recomanable l'empresa VTC. Compareu, analitzeu i si podeu, escolliu el millor servei.