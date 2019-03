‘Flocken Elektrowagen’, l'oblidat primer cotxe elèctric

Durant els últims anys, com a alternativa als contaminants vehicles de combustió interna, s'han posat de moda els vehicles elèctrics. Aquests vehicles, per causa del preu dels combustibles i dels problemes que en un futur hi poden haver per l'esgotament de les reserves de petroli, s'han convertit en l'opció més neta i més ecològica per substituir els vehicles de gasolina i dièsel. Ara per ara, el cotxe elèctric sembla ser el trending topic de l'avantguarda automobilista i el súmmum de l'avanç tecnològic. No obstant això, i per causa de la nostra miopia -per no dir ceguesa- històrica, poca gent sap que el cotxe elèctric és més vell que la tos i que el primer es va construir allà per l'any 1888. Es tracta del Flocken Elektrowagen.

Mentre que a Mannheim (Alemanya) Bertha Benz feia les seves primeres passes de conductora interurbana amb el tricicle de ligroïna del seu marit, a uns 250 quilòmetres d'allà, a Coburg, Andreas Flocken llançava al mercat l'Elektrowagen, el primer vehicle elèctric de quatre rodes destinat al transport privat de persones. Era el 27 de setembre del 1888, encara que la història dels vehicles elèctrics venia de molt temps enrere.

A principis del segle XIX, el desenvolupament de les màquines de vapor havia permès la construcció de tot tipus de motors, els quals es van aprofitar per equipar mitjans de transport, com ara vaixells o locomotores. No obstant això, tenien l'inconvenient de ser motors grans que dificultaven molt la seva implantació en petits vehicles que servissin per a un transport privat, per la qual cosa es van buscar alternatives. Una d'elles, l'electricitat.

L'ús de l'electricitat es va destapar com a molt eficaç en el transport col·lectiu, sobretot urbà (tramvies, metros i troleibusos), però no va ser fins al desenvolupament de bateries recarregables que es van veure les possibilitats de la seva incorporació a vehicles petits. Paral·lelament, també es desenvolupaven els motors de combustió interna, però la dificultat de l'abastiment de combustible líquid, va fer que molts enginyers es centressin al cotxe elèctric.

El descobriment de les primeres bateries de plom/àcid recarregables a partir de 1859 i la seva millora amb models de bateries més petites i eficaces, farà que es facin els primers models a escala del que podria arribar a ser un vehicle autònom elèctric. Vehicle que va veure la llum el 1888 amb l'Elektrowagen d'Andreas Flocken.

Flocken, aprofitant el disseny típic d'una calessa de cavalls de quatre rodes descapotable, va muntar un petit motor de 0,7 kW i una bateria d'uns 100 quilos, que transmetia la tracció mitjançant corretges de cuir a l'eix posterior. El conjunt venia pesant uns 400 quilos i era capaç de transportar un parell de persones a l'esgarrifosa velocitat de 15 quilòmetres l'hora, convertint-se en el primer cotxe elèctric documentat de la història.

En principi, Flocken -que tenia un taller de mecànica agrícola- el va pretendre comercialitzar entre els agricultors, que podrien utilitzar-lo per transportar els seus productes per les malmeses pistes alemanyes, mereixent una notícia al diari Coburger Zeitung. No obstant aquesta notícia, la realitat és que, d'aquest primer model, se suposa molt més del que se sap, ja que no ha quedat cap document gràfic del mateix exceptuant un esbós que es troba en el Deutsches Museum, a Munic. Limitació que no va ser fre perquè el 2011 Franz Haag, un tècnic en automòbils alemany, els recopilés i reconstruís el primer Flocken Elektrowagen.

Andreas Flocken va continuar millorant els seus vehicles fins als primers anys del segle XX, però la ràpida adopció dels motors de combustió interna, la millora de subministrament de combustible per tot arreu i, per què no dir-ho, pels tripijocs de les petrolieres en contra dels vehicles elèctrics -com va passar als EUA-, van fer que el cotxe elèctric caigués en l'oblit més absolut, tot i que alguns prototips, ja en aquella època, arribaven a superar els 100 quilòmetres l'hora.

D'aquesta manera, la societat va canviar una tecnologia neta, silenciosa i que utilitzava energia renovable per una altra que s'ha revelat com un autèntic càncer per al planeta. És per això que, cada vegada que vegem un cotxe elèctric pels nostres carrers, no hauríem de pensar que es tracta d'una tecnologia punta, sinó, ben al contrari, una tecnologia que porta més d'un segle al calaix dels enginyers per culpa de foscos interessos econòmics.