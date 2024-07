El cooperativisme català celebra 125 anys de trajectòria

El moviment cooperativista català celebra 125 anys d'història, en el Dia Internacional de les Cooperatives. Concretament, es commemora que des de finals del segle XIX, quan es van organitzar congressos i assemblees del cooperativisme arreu del país, s’ha anat consolidant aquest model, que està vivint un creixement estable. Així ho indiquen les dades del govern de la Generalitat de Catalunya, que confirmen que les cooperatives han crescut un 8% des d’abans de la pandèmia, arribant a les 4.700.

Catalunya va liderar en plena revolució industrial l’impuls del cooperativisme a l’estat espanyol, de la mà de l’obrerisme i el republicanisme. Actualment, tres de cada deu cooperatives de l’estat espanyol es troben al principat, la qual cosa remarca l’aposta per aquest model des de Catalunya. Cal destacar, tanmateix, que tot i el creixement, encara hi ha marge per créixer, ja que constitueixen el 3% del teixit empresarial del país.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha reivindicat en declaracions a Jornal.cat que "la història del cooperativisme a Catalunya va més enllà de les dinàmiques de les entitats representatives, és una història d'intercooperació entre cooperatives sense la qual no es pot entendre l'expansió del moviment i el paper fonamental en la transformació social i econòmica del país". A més, des d’aquesta mirada històrica, ha assenyalat que “des del camp a la ciutat, les cooperatives catalanes van col·laborar en projectes de producció, distribució i consum, establint vincles de solidaritat que van transcendir les fronteres geogràfiques i sectorials”.

Amb motiu del 125è aniversari del cooperativisme català, i per tal de refermar l’aposta per aquest model i fer-lo créixer, la Confederació celebra el pròxim 4 de juliol el Congrés del Cooperativisme de Catalunya al Palau de Congressos de Barcelona. El congrés vol ser multitudinari, i és dirigit a més de 1500 cooperativistes. Aquesta trobada, que s’organitza per primer cop des del 1977, té la finalitat de parlar de la importància de prioritzar les persones abans que el capital i posar en relleu valors cooperatius com l'autogestió, la solidaritat i el suport mutu.

En la celebració del Dia Internacional, Jornal.cat també ha organitzat una jornada de la mà de la Diputació de Barcelona sobre ‘Feminismes i Cooperativisme’. L’acte vol exposar les aportacions que fa i pot fer el cooperativisme als feminismes.