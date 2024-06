La Confederació de Cooperatives celebra el primer congrés del cooperativisme de Catalunya

Amb motiu del 125è aniversari de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el pròxim 4 de juliol se celebrarà el primer congrés del cooperativisme de Catalunya, al Palau de Congressos de Barcelona. L'esdeveniment és dirigit a més de 1.500 cooperativistes, amb la finalitat de remarcar les característiques diferencials del model cooperatiu com a eina per abordar els reptes actuals i futurs de la societat.

Sota el lema "Evitem el col·lapse", la jornada parlarà sobre la importància de prioritzar a les persones abans que el capital, conscienciarà sobre el col·lapse i posarà en relleu els valors de l’autogestió, la solidaritat i el suport mutu. El programa del congrés inclourà testimoniatges i experiències de personalitats del món del cooperativisme en l'àmbit internacional, persones del sector polític, econòmic, acadèmic, periodistes i activistes. També, hi haurà discussions sobre l'impacte i l'acció cooperativa actual i propostes per abordar els desafiaments del futur.



En aquesta línia, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, explica a Jornal.cat, que “mirem cap al futur amb determinació, convençudes que el cooperativisme continua sent una eina transformadora per construir un món més just”.



Aquest Congrés serà el setè que es durà a terme en la història del cooperativisme federat català, i el primer després des de la reinstauració democràtica el 1977.



Per assistir a l’esdeveniment s’ha d’omplir aquest formulari.