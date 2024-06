La Diputació de Barcelona i Jornal.cat coorganitzen una jornada sobre feminismes i cooperativisme

En el marc del Dia Internacional del Cooperativisme, la Diputació de Barcelona i Jornal.cat, el diari de l'economia social i solidària, coorganitzen la jornada 'Feminismes i cooperativisme: quan posem en pràctica la teoria'. L'acte, que se celebrarà l'1 de juliol a l'Espai Francesca Bonnemaison, pretén reflexionar i analitzar els reptes i oportunitats que té i que pot comportar el cooperativisme pel que fa als feminismes des de l'àmbit local. Les inscripcions a la jornada ja estan obertes.

La jornada s'iniciarà amb Montse Nieto, Coordinadora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat, que donarà la benvinguda a l’acte. Seguidament, es comptarà amb una ponència d'obertura d'Elba Mansilla, consultora i sòcia de La Ciutat Invisible, que farà diversos apunts sobre economia feminista i cooperativisme.

Seguidament, s'obrirà una taula rodona, on es faran valdre diverses pràctiques d'iniciatives de l'economia social i solidària. La taula comptarà amb Mariona Zamora de la cooperativa L'Esberla, Noemí Canelles de Fil a l'agulla, Aina Serra, de La Sembra i Elisa Segués, de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Totes elles aportaran experiències des d’àmbits concrets: la mirada feminista en els pressupostos, la gestió feminista dels equips, la comunicació amb valor i les experiències en l'administració pública. Aquesta conversa serà moderada per la cap de redacció de Jornal.cat, Marta Rosique.

A continuació, la guanyadora del Premi a la recerca en polítiques de gènere Francesca Bonnemaison 2022, Guernica Facundo, exposarà breument algunes de les conclusions de la seva investigació en polítiques locals de suport a organitzacions feministes i d'economia social i solidària.

La jornada clourà amb el comiat a càrrec de Raquel Albiol, Presidenta delegada de l'Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona.