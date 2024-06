‘El pòdcast de Jornal.cat’: Simplificar, amb Marta Doncel de Som Energia

El segon capítol del Pòdcast de Jornal.cat, publicat tant a Spotify com a Youtube, compta amb una conversa sobre energia i cooperativisme amb Marta Doncel, coordinadora general de Som Energia.

També hi trobem una connexió amb l'actualitat de l'economia social i solidària, una història sobre una jornalera que ja mirava d’aportar mapa fa 100 anys des de Mallorca i un concurs sobre el preu just d’un producte tan senzill com una llibreta.

A l’entrevista, Marta Doncel explica el naixement i la consolidació de Som Energia i, arran de la seva experiència, exposa de forma simplificada el funcionament del mercat de l’energia i reflexiona sobre el creixement de les cooperatives. "És important ser conscient de quin ús fem de l'electricitat i per mi no és només reduir el consum, sinó quin model estem potenciant", afirma.

Aquest és el segon capítol d’una temporada de deu episodis, conduïts per la directora del mitjà, Aina Serra. El pòdcast neix per reflexionar sobre les aportacions i els reptes de l’economia social i solidària en diferents àmbits de la societat.

Podreu trobar el capítol a Spotify i YouTube.