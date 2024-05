‘El pòdcast de Jornal.cat’: Des de la vida quotidiana, amb Jordi Panyella de Pol·len Edicions

‘El pòdcast de Jornal.cat’ s’estrena amb una conversa amb Jordi Panyella de Pol·len Edicions, una connexió amb l'actualitat de l'economia social i solidària, una història sobre una jornalera referent que ens ha precedit i el concurs El Preu Just, per conèixer el preu real de les coses que consumim.

A l’entrevista, Jordi Panyella reflexiona sobre les editorials independents, l’economia social i solidària i sobretot respecte les transformacions que es poden fer en la vida quotidiana: "Les famílies de La Floresta que s'organitzen per fer un rober gratuït, no fan un intercanvi, qui vol porta coses, qui ho necessita n'agafa; es reuneixen un cop a la setmana però el xup-xup transformador que es genera allà és espectacular".

Amb aquest capítol, el diari de l’economia social i solidària, Jornal.cat, estrena el seu primer pòdcast, que neix per reflexionar sobre les aportacions i els reptes de l’economia social i solidària en diferents àmbits de la societat. La primera temporada tindrà deu episodis conduïts per la directora del mitjà, Aina Serra, que destaca que és "un nou format per riure i conversar sobre una altra manera de fer economia".

Els programes estan impulsats per la Cooperativa La Sembra, agència de comunicació social amb la producció d’El Monocle, cooperativa de producció audiovisual i comunicació digital. Els capítols es graven dins el SAVASCO, un prototip d'habitacle sorgit del projecte Europeu de Recerca d’Intercoperació Interreg POCTEFA de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. A més, totes les sintonies són cedides per Roba Estesa.

Aquest nou format és possible gràcies al finançament de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Podreu trobar el capítol a Spotify i YouTube.