La campanya ‘Encén l’Energia Comunitària’ recull firmes per exigir un impuls de les comunitats energètiques

La Coalició per l’Energia Comunitària, on participen diverses entitats catalanes, ha llançat una campanya amb l'objectiu de reclamar al govern de l’estat espanyol un impuls decidit a les comunitats energètiques. Sota el lema ‘Encén l’Energia Comunitària’, més de trenta organitzacions es dirigeixen a la ciutadania per a demanar el seu suport i pressionar el govern amb la finalitat d'avançar cap a una transició energètica en mans de les persones.

Amb la campanya, la Coalició busca conscienciar a la ciutadania sobre la urgència de multiplicar les comunitats energètiques per tot l’estat. Amb aquesta finalitat estan recollint signatures per a exigir al govern de l'estat espanyol un major suport per a la creació d'aquestes comunitats, tant en el seu finançament com en l'assessorament necessari perquè la ciutadania les impulsi. Així mateix, proposen eliminar les barreres en la distribució i els tràmits burocràtics que, de facto, impedeixen l'avanç necessari de les comunitats energètiques.

Segons els promotors, "el model energètic actual, en mans de grans empreses, no només és injust amb les persones, sinó que agreuja la crisi climàtica i energètica". Així mateix, també han denunciat que "la contínua pujada del preu de l'energia al llarg dels últims anys és una de les principals causes de la pobresa energètica" i que "l'accés a l'energia, que hauria de ser un dret fonamental, continua sent un privilegi per a uns pocs".

Les comunitats energètiques, tal com han explicat des de la Coalició, permeten que la ciutadania produeixi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia renovable sense necessitat de dependre de les multinacionals de l'energia. Això es tradueix en "un benefici incalculable per a la ciutadania: relocalitzen l'ocupació, augmenten la resiliència comunitària enfront de la crisi energètica i climàtica, poden arribar a ser eines de lluita contra la pobresa energètica i alhora regeneren l'economia social i solidària local".

Segons un estudi sobre el potencial de l'energia comunitària a l'estat espanyol fet per Amigos de la Tierra, si s'establissin 8.000 comunitats energètiques, una per cada municipi i més en grans ciutats, es podria cobrir la demanda elèctrica del sector domèstic i terciari.