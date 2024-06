La Xarxa pel Dret a la Cura reivindica el rol de l’economia social i solidària

La Xarxa pel Dret a la Cura és un espai de participació integrat per entitats i la ciutadania, que busca fer incidència política al territori i garantir la veu de tots els col·lectius de l’àmbit de les cures. L’entitat va organitzar aquest passat divendres la primera Taula Territorial pel Dret a la Cura a la Llotja de Bellpuig (l’Urgell). La jornada va comptar amb la presència d’una quarentena de persones individuals i representants d’organitzacions, per tal de defensar i promoure el dret a la cura de tota la ciutadania.



Les taules territorials són un espai de reflexió i treball per definir de forma col·lectiva els eixos, els reptes i les estratègies del món de les cures.

En aquesta primera trobada, es va presentar la Xarxa pel Dret a la Cura de Lleida a totes les persones assistents, i es va assenyalar que l’economia social i solidària és una garantia per cobrir les necessitats de cura de forma digna, que les formacions de cures han d’arribar a tots els espais i que s’ha de dotar de recursos a les famílies. A més, hi va participar la doctora en antropologia i treballadora social, Mireia Roca Escoda, que va posar en context la situació i les necessitats actuals en l’àmbit de les cures.



En un context on hi ha un envelliment de la població, la necessitat de cura augmenta, però hi ha menys persones disponibles per donar aquest servei. En aquesta línia, Roca va explicar que “la cura és una construcció social, en funció del context social i cultural té uns significats". A més, va afegir que “s'ha de promoure el reconeixement de la cura com una part del sistema econòmic. Incrementar el valor polític, econòmic i social de la cura implica introduir propostes polítiques que permetin avançar cap a la democratització de la cura i el seu reconeixement. Tots tenim el dret de cuidar i ser cuidats en les millors condicions."



Durant la jornada, la Xarxa pel Dret a la Cura va definir el pla de treball per als pròxims anys en relació amb quatre eixos d’actuació: la interseccionalitat, el treball de cures, l'educació en cures i la comunitat cuidadora.



D’una altra banda, es va presentar el projecte de La Sempre Viva, una cooperativa que dona resposta sobre les cures en tots els nivells de la vida. Es va constituir l'any 2022 arran de la necessitat que es va detectar al municipi de Bellpuig d'oferir serveis de cures dignes. En l'actualitat, està formada per tres sòcies de treball i onze treballadores que ofereixen els seus serveis a l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra.