El Festival Rural de l’Economia Social i solidària celebra la cinquena edició a la Vall del Corb

El Festival Rural de l’Economia Social i Solidària (FESSrural) celebra la cinquena edició el pròxim dissabte 13 de juliol a Vallfogona de Riucorb, a la Vall del Corb. Sota el lema ‘La vida que es defensa’, el festival se centra en la lluita contra els macroprojectes que amenacen el territori i les formes de vida locals. FESSrural també vol afavorir i compartir els reptes de les iniciatives que s’estan treballant als territoris rurals, per relocalitzar les economies, gestionar el territori de forma sostenible, millorar l’accés a l’habitatge i revertir el despoblament des de l’Economia Social i Solidària.



La jornada comptarà amb un tradicional mercat de projectes ecosocials i amb un programa d’activitats en format de debats i xerrades, tallers, espectacles i concerts. Enguany i per primera vegada, el festival se celebrarà a la tarda-vespre a conseqüència de les altes temperatures dels darrers anys provocades pel canvi climàtic. El FESSrural s’organitza a la Vall del Corb, un territori rural afectat per aquest fenomen. És una zona definida per una important producció agroalimentària, i també des de fa dues dècades són productors i exportadors d’electricitat. Actualment, hi ha en funcionament set grans centrals eòliques que sumen un total de 109 aerogeneradors i una potència instal·lada de 201,5 MWp. És a dir, només amb els 17 molins del municipi de Passanant i Belltall (150 habitants censats) es produeix l’equivalent al consum de 10.000 habitatges.

En aquesta línia, FESSrural rebutja els macroprojectes, com ara les macrocentrals fotovoltaiques, perquè agreugen les emergències climàtiques, de sequera, de pèrdua de biodiversitat, d’erosió del sòl, de relleu agrari, pel seu desmesurat consum de sòl, energia, aigua i per la seva amenaça cap a la vida de les persones i els ecosistemes que els sustenten.

Després de cinc anys, el Festival de l’economia social i solidària Rural es consolida com un punt de trobada referent per celebrar, mostrar i enxarxar les economies transformadores del món rural. Aquesta edició és organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), les xarxes locals de la XES (XES Garrotxa, XES Ripollès, XES Empordà, XES Alt Pirineu i Aran i XES Vegueria Penedès), l’Associació Vall del Corb, cooperatives i entitats de l’ESS del Camp de Tarragona i Ponent, i els ateneus cooperatius Coopcamp – Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i Ponent Coopera – Ateneu Cooperatiu de la vegueria de Ponent.