Iniciatives tèxtils de l’Hospitalet de Llobregat creen l’espai col·laboratiu Laurel 31

Diverses iniciatives tèxtils han unit forces amb la creació de l’espai col·laboratiu Laurel 31 - Economías Silvestre, a la Florida de l’Hospitalet de Llobregat. Per celebrar la seva inauguració, van exhibir peces de roba en una desfilada de moda al carrer.

Aquest nou punt de trobada, creació i suport mutu, treballa per transformar-se en una xarxa de cooperació entre diferents iniciatives tèxtils, així com en un lloc de referència per a la capacitació, l'intercanvi d'idees i l’impuls de noves propostes creatives des del barri.

La desfilada va ser el resultat d'espais de diàleg i coordinació entre el veïnat que activa els projectes, que van bolcar tota la seva experiència i sabers en un programa que permetés donar a conèixer al barri cadascun dels productes que elaboren. La idea, que va sorgir en el marc de les trobades mensuals dels dissabtes, es va proposar com una manera de presentar Laurel 31 a la ciutat i demostrar una manera diferent de fer servir el carrer.

Tatiana Quispe, impulsora de la iniciativa MIO Mundo Creativo, ha destacat a Jornal.cat que Laurel 31 “pot ajudar força al barri de forma positiva, és una forma sana de compartir i conèixer persones noves i es poden generar col·laboracions que abans ni ho pensaves”. A més, la desfilada va demostrar que “hi havia veïns que volien participar i es mostraven interessats a conèixer més sobre el projecte”, fet que demostra que “al barri hi ha força cultura que ha de florir”.

Les iniciatives que van participar-hi van ser AVIV La Florida, Mio Mundo, Costureras Pa’lante, Black Tribute Merch, i Mi Tesorito, articulades i en sinergia amb La Fundició, Comunalitats Urbanes, Dones Pa’lante i Honducat.