El Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB vol afrontar els debats socials i ecològics actuals

A la vuitena edició, el Postgrau d’Economia Social i Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) emprèn un nou full de ruta amb l’objectiu de transmetre una visió plural del sector. En el marc de la "Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB", la directora del Postgrau, Rosa García-Hernández, ha destacat que volen “anar més enllà d’una economia que només se centra en la maximització dels beneficis privats; s’han d’incorporar els debats socials i ecològics actuals en l’economia".

En el context actual d’emergència climàtica i de problemàtiques socials, aquests estudis volen donar resposta als reptes diaris de les entitats, cooperatives, empreses i l’administració pública mitjançant l’economia social i solidària.

Les sortides professionals del postgrau engloben des de l’assessoria per a administracions públiques, fins a l'emprenedoria de nous projectes transformadors i la recerca. Actualment, el postgrau ja acumula més de 100 alumnes i diversos dels treballs de fi de postgrau han estat premiats per la Fundació Roca Galès.

Les preinscripcions ja estan obertes, i es podran presentar sol·licituds d’admissió fins a l’11 d’octubre del 2024. Com a avantatge, qui sigui membre de cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya podrà sol·licitar cofinançament.



Els reptes de la formació en economia social i solidària

Segons l’informe 2023 sobre la Formació Universitària en l’Economia Social de la xarxa ENUIES, Catalunya representa el 26% de les hores de formació en economia social i solidària de tot l’estat.

A part del Diploma d’Especialització de la Universitat Autònoma de Barcelona, també hi ha el “Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social” al TecnoCampus de la Universitat Pompeu Fabra; el “Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius” impulsat per La Ciutat Invisible, la Xarxa d’Economia Social i Solidària, i l’Institut Metròpoli; el curs sobre ‘Economia social i solidària per a l'enfortiment territorial’, impulsat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l’Escola de Postgrau de la UVic; el curs d’Especialització “Economia Social i Solidària i Comuns. Cooperatives i Noves Institucions” de la Universitat de Girona i l’assignatura optativa ‘Organització Cooperativa i món professional’ que organitza el pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, la Politja, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).