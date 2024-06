La Universitat de les Illes Balears acull el VII Congrés Internacional d’Economia Social

En el marc del VII Congrés Internacional d'Economia Social EESCOOP, més de 60 professionals de l'àmbit de la recerca i l'acció social s’han reunit a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Alaior (Menorca). En aquesta edició, s’ha explorat des del punt de vista jurídic, legal, econòmic i d'emprenedoria el món de l'economia social i solidària.

Segons la promotora del Congrés i investigadora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Juanabel Genovart, “el congrés ha servit perquè es doni a conèixer l'economia social com a instrument o com a forma jurídica per iniciar activitats d'emprenedoria”. A més, en aquesta trobada, s’ha fet una crida des de l’organització perquè “s'incrementi l'ensenyament sobre aquest tipus d'entitats, tant en l'àmbit de les universitats com en l'àmbit de les escoles”.

Les activitats planificades han abastat diverses taules rodones per explorar les perspectives del sector, tant des d'un enfocament legal i econòmic, inclosos l'abordatge de societats de capital i l'emprenedoria, com facilitant l'intercanvi de coneixement i la creació de xarxes en l'àmbit de l'economia social. A més, s’han presentat comunicacions-pòster sobre una gamma àmplia de temes relacionats amb la temàtica del congrés.

En una de les taules rodones, han participat empreses de l'economia social i solidària de les Illes Balears i Pitiüses. Segons Genovart, l’objectiu era “que s'ampliés el coneixement d'aquest sector i que els futurs emprenedors el valoressin com a una eina, com a una figura jurídica, que podien tenir en compte a l'hora d'iniciar les seves activitats econòmiques”.

Hi han assistit 60 persones, entre les quals cooperativistes, membres d'empreses de l'economia social, representants del sector, professionals de l’assessorament empresarial, així com alumnes de grau i postgrau d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret i altres titulacions relacionades amb l'empresa i l'economia social.

Malgrat que aquesta és la setena edició del congrés, aquest ha estat el segon cop que s’ha celebrat a les Illes Balears i Pitiüses. La primera edició es va celebrar a Eivissa i, la setena, a Menorca.

El congrés l’ha organitzat la Facultat d'Economia i Empresa de la UIB juntament amb el Departament d’Economia i Empresa de la UIB; l'Escola d'Especialització Professional d'Economia Social, Cooperatives i Altres Organitzacions de Participació de la Universitat Complutense de Madrid (EESCOOP); el Centre d'Investigació de Dret, Economia Social i Cooperativa (CIDES) de la Universitat d'Almeria; la Càtedra UNESCO d'Economia Social i Solidària, i el Projecte d’R+D+I PID2020-119473GB-I00.

Hi han col·laborat diverses institucions i entitats, com el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears, la UCTAIB, Cooperativa San Crispín, Coinga, REAS Balears, la Càtedra de Cooperativisme i Economia Social de la Universitat Complutense de Madrid, RULEESCOOP i CIRIEC Espanya. Aquest congrés ha volgut promoure el diàleg i la cooperació entre els diferents agents del sector.