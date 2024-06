L’associacionisme educatiu reclama un reconeixement com a agent de transformació social

L’associacionisme educatiu s’ha manifestat als carrers aquest cap de setmana sota el lema ‘Salvem els Campaments’ per denunciar la burocràcia a la qual es veuen sotmesos i les dificultats per promoure els campaments d’estiu, així com per reivindicar un reconeixement real com a agent imprescindible de transformació social. Des de Jornal.cat, n’hem parlat amb les seves portaveus, Maria Vilàs i Aina Milà, i amb la directora general de Joventut, Rut Ribas.

Aquesta mobilització s’ha produit com a conseqüència de les noves restriccions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Segons les entitats denunciants, això ha comportat que s’hagin de tancar 79 dels 156 terrenys d’acampada de les entitats per manca d’autorització hidràulica, fet que afecta més de 200 reserves ja fetes per als mesos de juny, juliol i agost.

Fa quatre anys que els campaments dels agrupaments i esplais no es duen a terme amb normalitat. El context de Covid-19 va obligar a replantejar els campaments, com moltes altres activitats, però després d’aquell context, les activitats d’estiu també es van veure afectades pel Pla Alfa per risc d’incendi i altes temperatures. Ara, per quart any consecutiu, la sequera també els està dificultant l’organització.

Les portaveus de l’associacionisme educatiu, Aina Milà i Maria Vilàs, han destacat en declaracions a Jornal.cat que en l’organització dels campaments tenen present el context de crisi climàtica. “Nosaltres posem molta consciència a les activitats que fem: treballem la sostenibilitat i l'ecologisme des de la vessant pedagògica, i a l'hora de marxar de campaments nosaltres hi anem preparats, és a dir, ens formem, ens preparem”, han afirmat.

La jornada de mobilitzacions va implicar més de 500 agrupaments i esplais. Foto: Bet Barbara

A més, també han recalcat que volen garantir la seguretat de les activitats. “És molt important per nosaltres deixar clar quela seguretat de tots els infants i joves i la seguretat de les activitats és imprescindible. És a dir, aquí el que estem demanant és poder-ho posar fàcil, però sempre tenint en compte que han de ser activitats segures”, han afegit.

Això mateix destacaven dissabte en un manifest firmat per Acció Escolta, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplais Catalans, Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans i del Centre Marista Escolta, on recordaven que “amb els campaments i les rutes, també fem custòdia del territori donant ús a terrenys i camps de conreu per les nostres activitats. Som conscients de l'emergència climàtica i volem seguir sent part de la solució, treballant amb tots els agents del territori per poder educar en el lleure en el medi natural”.

Rut Ribas, directora general de Joventut, també ha valorat aquesta tasca social de l’associacionisme educatiu pel que fa a l’entorn natural. “Som coneixedors i conscients que la tasca que fan permet a molts infants del país que estiguin més en contacte amb la natura i amb el medi natural, per això posem molt en valor la tasca que fan, no només des d’aquesta vessant ecologista sinó també perquè fan possible que infants tinguin aquest contacte directe amb la natura i convisquin amb la natura”.

Més enllà del reconeixement, el repte a curt termini està en poder desenvolupar els campaments d’estiu tenint en compte les restriccions pel context de sequera. Des de l’associacionisme educatiu han denunciat ser “els més perjudicats a l’hora d’aplicar-se mesures i restriccions“ i han subratllat que “són més de 200 reserves anul·lades i 8.000 infants i joves que ens hem hagut de reubicar en altres terrenys”. Per la seva banda, Ribas ha destacat que “des de l’estiu passat ja s’està treballant en què cada estiu hi pugui haver aquests campaments”.