L’Aplec dels Ateneus reivindica la força comunitària de la tradició associativa catalana

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) va celebrar aquest cap de setmana l’Aplec dels Ateneus, en el marc del 40è aniversari, i va reunir a la Colònia Güell unes 50 entitats i unes 2.000 persones. El President de la Federació, Pep Morella, va reivindicar que "els ateneus són el cor cultural de les nostres comunitats” i va convidar a tothom a apropar-s’hi.

L'Aplec dels Ateneus, que s'emmarca dins de la celebració del 40è aniversari de la Federació d'Ateneus (FAC), té com a objectiu visibilitzar la realitat dels ateneus: associacions que dinamitzen pobles i ciutats arreu del país, amb un fort compromís social, i on tradició i modernitat es donen la mà per oferir un ventall ampli i divers d'activitats culturals, esportives i de lleure, obertes a tothom que hi vulgui participar.

Actualment, la FAC agrupa 202 ateneus, als quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tan diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, l'artístic, la gestió i el reconeixement, la comunicació o el suport informàtic. Paral·lelament, fa de pont entre les entitats i les administracions, i programa activitats de caràcter formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals d'arreu del país.

Aquesta festa major lúdica, cultural i reivindicativa dels ateneus adreçada a famílies i tot tipus de públic va incloure més de 50 activitats, com mostres i tallers de cultura popular (sardanes, balls de gitanes, balls de bastons, balls de coques i una cercavila amb elements i bestiari de la cultura popular), activitats esportives (futbol de botons, torneig triangular de bàsquet, bitlles catalanes, escacs gegants...), espectacles teatrals per a tots els públics (entre ells, visites teatralitzades a la Colònia Güell, actuacions familiars promogudes per la Fundació La Roda, els Kamishibais del Casal de Conflent i un taller de dansa urbana), dibuixos en directe dels Urban Sketchers del Centre de Belles Arts de Lleida i del Casino Prado Suburense de Sitges, el pòdcast en directe Botiflers del Centre Obrer de Cervera i vàries exposicions.

A l'acte institucional, la pregonera, Lloll Bertran, va dedicar un discurs molt emotiu al públic assistent, recitat tot en vers i des del coneixement de causa d'una artista que va iniciar la seva carrera teatral en el món amateur a l'Ateneu Igualadí. Posteriorment, van intervenir la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez, i el president de la Federació d'Ateneus, Pep Morella. Finalment, es va estrenar la sardana commemorativa del 40è aniversari de la FAC, Terra d'Ateneus, una peça composta per Anna Abad Gils, interpretada en directe per la Cobla Ciutat de Granollers i ballada per la colla sardanista "Aires Gironins" del GEiEG.

En el seu discurs, Garriga va voler "celebrar la llarguíssima tradició associacionista catalana, i la seva vida i vigència actual". "A un país com el nostre, fer cultura, fer comunitat, i fer-ho des de la base, ens pot semblar natural, però que, a cada racó de Catalunya -a barris, pobles i ciutats-, infants, joves i gent gran comptin amb un espai col·lectiu on trobar-se, cantar, dansar, debatre, aprendre i tantes altres coses, i que ho facin perquè sí, pel gaudi personal i col·lectiu de fer cultura i, a més de manera, participada i autoorgantizada, prenent la iniciativa per executar les inquietuds culturals i col·lectives, aquest fet, per molt que formi part del nostre ADN, és veritablement màgic i cal reivindicar-lo i celebrar-ho com estem fent avui", va declarar la consellera.

Per la seva banda, Anna Martínez, va manifestar "un agraïment molt fort a totes les persones que formen part d'aquests ateneus, que són corretja transmissora de la cultura de proximitat i de l'esport; una peça essencial en el nostre país per fer créixer la cultura i el patrimoni".

Finalment, Pep Morella, va destacar que "els ateneus són el cor cultural de les nostres comunitats, espais on les idees es troben, la cultura floreix i les persones es connecten". "Amb més de 200 ateneus federats arreu de Catalunya, vull convidar a tothom a apropar-se i descobrir la riquesa d'activitats i projectes que oferim, ja que els ateneus són de tots i per a tots", va sentenciar el president de la FAC.

La jornada festiva va tenir una cloenda molt especial amb un vibrant concert de la Companyia Elèctrica Dharma, que va fer un repàs a les cançons més emblemàtiques dels seus 50 anys de carrera.