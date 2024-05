La cooperativa La Torreta cerca persones pel primer projecte d’habitatge cooperatiu d’Igualada

La cooperativa d’habitatge La Torreta ha guanyat un concurs públic de l’Ajuntament d’Igualada per promoure la rehabilitació de dotze habitatges en règim de protecció oficial i cerca persones que es vulguin sumar al projecte de convivència. Aquest serà un dels primers projectes de Catalunya que convertirà una antiga indústria en habitatge cooperatiu.

Les obres s’iniciaran a partir de setembre de 2024 i s’espera que s’hi pugui entrar a viure l’any 2026. Un dels principals reptes de la promoció és la reconversió de l’antiga fàbrica d’estil modernista Depunt en habitatges. El projecte guanyador aprofita l’estructura diàfana i industrial per plantejar espais comunitaris com un menjador, un espai polivalent i una zona de co-treball i situa els dotze habitatges, d’una i dues habitacions, en la primera i segona planta.

En aquests moments, La Torreta està en cerca de persones que es vulguin sumar al projecte de convivència. Per aquest motiu, la cooperativa ha organitzat la xerrada «Uneix-te a la revolució de l’habitatge cooperatiu», que tindrà lloc dimecres 29 de maig a les 19 h en format virtual.

La rehabilitació vol contribuir a la revitalització del barri on se situa, que és una antiga zona industrial, i a la reutilització d’espais abandonats, renovant el seu ús i introduint criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat. L’aposta de la cooperativa La Torreta per aquest espai arriba després d’una llarga cerca d’edificis a Igualada on desenvolupar el projecte, una tasca que ha durat dos anys, malgrat el gran nombre d’edificis buits i en desús que hi ha a la ciutat.

L’arrelament al territori vol ser un dels altres pals de paller del projecte, que desitja contribuir a potenciar l’economia social i solidària d’Igualada i obrir camí a futures cooperatives per tal d’augmentar el parc d’habitatge social de la ciutat. També vol col·laborar amb el teixit associatiu d’Igualada, en els àmbits de la transformació social, la xarxa veïnal i el lleure.

D’altra banda, el projecte en sí està esdevenint un exemple d’intercooperació, ja que en el seu desenvolupament hi participen Taller11 en l’àrea d’arquitectura, Quatre Cantonades, en l’àrea de convivència, La Ciutat Invisible en l’àrea jurídica, econòmica i de gestoria, LaCol en l’àmbit d’obra i La Dinamo en l’àmbit de gestió del projecte.

Aquest projecte se suma a la dotzena d’iniciatives d’habitatge cooperatiu que es troben en promoció arreu del país, que junt amb les cinc ja habitades, sumen un miler d’habitatges en règim cooperatiu a Catalunya.