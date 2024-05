Municipis d'arreu de Catalunya celebren la 25a edició del mes del comerç just

Durant aquest mes de maig, nombroses entitats de diferents punts de Catalunya s’han sumat a la celebració de la 25a edició del mes del comerç just, per reivindicar un model econòmic just amb les persones i el medi ambient. En concret, 121 municipis han organitzat fires, tallers, taules rodones o accions de carrer per promoure espais de trobada de l’economia social i solidària. Aquesta commemoració també s’ha celebrat en diversos municipis del País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses.

Més de 155 biblioteques, 50 centres educatius i 17 mercats municipals s’han unit sota el lema “I tu, què tries?” amb la finalitat d’interpel·lar a buscar un consum més crític, just i ètic, recordant que totes les decisions de consum tenen repercussions locals i globals, socials i ambientals.

L’acte central de la XXV edició d'aquesta campanya ha tingut lloc a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de Laura López, representant i filla dels fundadors de Manduvira, una cooperativa productora de sucre de canya orgànica al Paraguai. López ha conversat amb la periodista del Diari ARA Sònia Sánchez sobre els impactes del comerç just a les productores i les seves comunitats.

També s’han portat a terme altres activitats, com ara la formació ‘Apropar-se al Sud’, dedicada a analitzar i abordar les desigualtats existents entre les poblacions del Nord i el Sud Global, l’espai “l’Escola d’Activisme: de la reflexió a l’acció”, per reflexionar sobre el model econòmic dominant, els seus impactes i conseqüències i sobre com enfortir les economies transfromadores, o l’exposició “Teixint consciència: trenquem patrons en la indústria tèxtil”, un viatge de descobriment per analitzar els fils que teixeixen l’entramat de la indústria tèxtil global, a través de set mòduls temàtics acompanyats de materials interactius i vídeos informatius.



La campanya ha comptat amb el suport de Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.