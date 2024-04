La cooperativa de consum Sant Crispin inaugura una nova botiga a Alaior

La cooperativa de consum més gran de les Illes Balears i Pitiüses, Sant Crispin, ha obert una nova botiga d’aliments al centre d’Alaior (Menorca). Es tracta d’un espai de 226 metres quadrats de superfície, lluminós i acollidor que disposa de totes les seccions imprescindibles d’una cistella de compra: fruita, verdura fresca, carn i xarcuteria al tall de Menorca, i a més, ofereix productes bio i eco.

És una botiga de propietat de la Cooperativa, que actua com a prova pilot pel que fa al concepte de disseny i experiència de compra, amb la intenció d’aplicar-ho a la resta dels seus establiments els pròxims anys. En aquesta línia, l’espai és modern i funcional, està equipat amb aparells de darrera generació com els murals de fred de baix consum i emissions zero gràcies a un sistema de refrigeració liquada per aire, que també permetrà un estalvi considerable d’energia.



L’adquisició de l’immoble es va acordar de forma unànime pels 3.500 socis i sòcies el juny de 2023. La inversió ha estat de 260.000 euros en forma de préstec hipotecari per reformar el local. Les obres han tingut una duració de sis mesos i hi han participat una quinzena d’empreses de Menorca.



L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència de la música d’Eva Pons Trio, el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca i l’alcalde d'Alaior, José Luís Benejam.



Cooperativa Sant Crispin

Sant Crispin neix l’any 1953 de la mà d’un grup sindical amb la finalitat de defensar els valors socials, cooperatius i democràtics per construir una societat millor a les Balears.

És una cooperativa de consum que treballa per oferir una alimentació saludable i de proximitat respectant als sabors fidels de Menorca. Disposa de tres establiments a Alaior i Es Migjorn Gran, on s’ofereix una àmplia i variada oferta d’aliments de quilòmetre zero, a més de disposar de productes de les empreses més conegudes i l’opció de marca blanca.