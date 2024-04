La Fira Àgora es consolida com el punt de trobada de l’ESS a les Terres de l’Ebre

El passat dissabte 13 d’abril s’ha celebrat a Ulldecona (Montsià) la setena edició de la Fira Àgora, que busca fomentar l’economia social i solidària a les Terres de l’Ebre. La trobada ha estat organitzada des dels seus inicis per l’Ajuntament del municipi i per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre. Enguany s’hi ha sumat l’Era – Comunalitat Urbana d’Amposta i el programa Ocell de Foc.

En aquesta edició, la fira ha ofert una vintena d’expositores i d’activitats, a més de realitzar diverses xerrades al voltant del centre d’interès. S’hi ha tractat temes com les cures i el valor de les persones, però enteses com les necessitats de totes les persones i entitats en el seu dia a dia.

Per donar valor als set anys de Fira Àgora, l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha recordat que en un principi es dubtava de si la fira podria tenir un llarg recorregut. “Estem molt contents i satisfets que s’hagi consolidat com el punt de trobada de l’economia social i solidària de les Terres de l’Ebre, perquè tothom pugui conèixer què estan fent les diferents cooperatives que s’han anat creant amb l’assessorament de l’Ateneu i perquè s’acabi de configurar aquesta xarxa de cooperatives i actors del món econòmic i social”.

Per la seva part, Marc Poy, coordinador de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, ha remarcat que la fira ha servit i serveix d’aparador per a moltes entitats del territori que treballen en l’economia social, tant per donar-se a conèixer i per a sensibilitzar a la ciutadania, com perquè es coneguin entre elles. “La fira posa les persones i les seves necessitats al centre i busca resoldre-les, però volem anar més enllà i ser un espai de trobada, debat i de reflexió de les entitats sobre l’economia social i sobre els reptes i necessitats de les persones en tots els àmbits”.

Des de l’Ateneu s’assessora i s’acompanya cada any, segons Poy, entre 30 i 35 persones que volen crear una entitat de l’economia social, de les quals s’acaben constituint 6 o 7. La Fira Àgora, doncs, és l’ecosistema on es troben totes aquestes entitats.