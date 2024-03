Una cooperativa ofereix dos mesos de formació i allotjament per aprendre a treballar en un forn rural

La cooperativa Ricolta de Beget (Ripollès) ha posat en marxa ‘Repoblant Rurals’, un programa de formació que inclou un contracte de 30 hores setmanals a l’obrador de la cooperativa i allotjament a un apartament durant un màxim de dos mesos. L’objectiu de la iniciativa és contribuir al repoblament rural a través dels negocis de primera necessitat, com la fleca.

Les persones impulsores del projecte afirmen que ha tingut “molt bona rebuda”. De fet, comenten que fins i tot tenen llista d’espera i que hi ha un perfil molt variat d’aspirant. Entre aquests diversos perfils, prioritzen aquelles persones amb formació en l’elaboració de pa i amb aspiracions d’obrir un negoci rural.

Actualment, el treballador contractat és un informàtic de professió, Jose Antonio Santín, de l’Hospitalet de Llobregat. Després de treballar uns anys en el món de la informàtica i també com a comercial, Santín va decidir estudiar per treure’s el certificat de professionalitat de fleca i brioixeria, ja que "sentia que no aportava res a la societat i volia trobar alguna cosa que em permetés aportar quelcom". Ara, la seva estada a Beget ha sigut plenament intencionada i li ha permès tenir una vida més tranquil·la i allunyada de la ciutat: “volia tocar una mica la fleca rural, és el que m'agrada més i estic encantat”.

L’obrador va obrir el 2022, seixanta anys després que tanqués l’última fleca de Beget | ACN, Lourdes Casademont

Quan acabi la formació, té clar que vol posar en marxa un negoci de proximitat per poder treballar amb productors locals. No descarta que sigui amb la fórmula d'una cooperativa. “A Beget, no, perquè dues fleques seria complicat, però potser a prop”. L'experiència està essent molt positiva, "em trobo molt a gust, el poble em tracta bé i això t'estimula a fer coses", ha assegurat.

Segons Anabel Botello, una de les impulsores, el primer pas va ser assegurar l’habitatge, “tenim un problema de lloguer turístic i primer calia que algú es comprometés a arrendar-nos un apartament. Si no, no era viable”. Un cop ho van aconseguir, ja van poder posar en marxa la iniciativa, que està impulsada pel departament d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya a través de Projecte Singulars.

A Beget, un nucli de Camprodon molt turístic pel seu patrimoni romànic i amb menys de 40 habitants, ja han aportat el seu granet de sorra a través de la cooperativa Ricolta. El 2022 van tornar a obrir una fleca, seixanta anys després que tanqués l'última i ara volen ajudar a replicar-ho a altres punts de Catalunya.