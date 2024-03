El present, passat i futur de l’economia social i solidària al Berguedà

Aquest 16 de març l’Espai Santa Eulàlia de Gironella (Berguedà) ha acollit la jornada ‘Berguedà Cooperatiu: passat, present i futur de l’economia social i solidària a la comarca’, on s’ha presentat el llibre ‘130 anys del cooperativisme al Berguedà’ de l’investigador Daniel Raya. L’acte també ha comptat amb un debat participatiu entre els assistents i un vermut final. Ha estat organitzat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Xarxa d’Economia social i solidària de la comarca.

Concretament, la jornada ha començat amb la participació de Sebastià Prat, conseller d’Estratègia de Desenvolupament Comarcal, Indústria i Empresa del Consell Comarcal, i Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu, que han donat la benvinguda a les persones presents.

A continuació, s’ha dut a terme la presentació del llibre. Rosa Serra, historiadora de la comarca, ha reflexionat al voltant de l’obra, afirmant que “marcarà un abans i un després”, ja que encara avui dia costa molt trobar informació sobre la història del cooperativisme al Berguedà. Després, Daniel Raya s’ha endinsat en alguns temes tractats al llibre i ha afirmat que “des de 1880 el cooperativisme ja es va començar a estendre al Berguedà”, però que va ser a partir dels anys 20 i 30 quan més va créixer, vivint els seus anys de glòria durant la Segona República Espanyola. De fet, les cooperatives de consum van predominar a la comarca fins al 1939.

El públic ha pogut participar activament durant la segona part de la jornada, on s’ha fet una activitat de reflexió | Dies d’Agost, Josep Comajoan

Anteriorment, Raya també va afirmar que el cooperativisme històric del Berguedà és “un cooperativisme rural, no necessàriament agrari, interpel·lat per certs temes que també són d’actualitat avui en dia”. I, per la seva banda, Alba Rojas va explicar que el cooperativisme “no és un moviment nou, no és una moda passatgera, té una potència històrica que es remunta al s. XIX, i després d’anys de decadència, ara està recuperant aquella força”.

A la segona part de l’acte s’ha fet una activitat de reflexió sobre el present i futur del cooperativisme al Berguedà, dinamitzada per Fil a l’Agulla. Ha comptat amb participació del públic i de diversos projectes cooperatius de la comarca. Finalment, s’ha celebrat un vermut com a tancament de la jornada.

El treball històric de Daniel Raya va començar gràcies al projecte de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el Museu del Ter ‘El fil de la cooperació’, per estudiar i difondre la història del cooperativisme a la Catalunya Central. La primera acció del projecte va ser la publicació de la recerca ‘La història del cooperativisme a la Catalunya Central, un estat de la qüestió i reptes de futur’ dels historiadors osonencs Gerard Vallejo i Joan Torrents, que es va presentar el mes de maig del 2022.