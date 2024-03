Saldes impulsa habitatge assequible per atraure famílies o jovent que s'hi vulgui quedar a viure

L’Ajuntament de Saldes (Berguedà) està impulsant habitatge assequible per facilitar l'establiment de jovent i noves famílies que s'hi vulguin quedar a viure. El consell municipal ho considera bàsic perquè funcioni l’escola del poble, que tornarà a obrir el curs vinent, després d’estar tancada des de 2010.

“El consistori ha començat a rehabilitar els pisos antics on vivien diverses personalitats del poble (el metge, els mestres, el forestal) per poder oferir a la gent jove o famílies que venen de fora uns pisos dignes per viure”, tal com ha afirmat l’alcaldessa del municipi, Dolors Jiménez. L’alcaldessa ho considera fonamental perquè la recuperació de l’escola funcioni adequadament. Per aquest motiu, d'aquí poc sortiran a licitació dos pisos amb prioritat per a famílies amb criatures petites.

L’arribada de noves famílies podria ajudar a assegurar el futur de l’escola, ja que el veïnat tem que un cop hagi passat aquesta remesa d’infants es puguin quedar altre cop sense centre educatiu. Mònica Brossel, veïna de Saldes, ha afirmat “fer una crida per oferir pisos més econòmics i que puguin venir famílies és feina del poble i de l'Ajuntament. Volem que vinguin moltes famílies amb infants, per omplir l'escola i per omplir el poble”.

Violant González, una altra de les mares beneficiades pel restabliment de l’escola, també s’ha mostrat favorable a les mesures d’habitatge assequible, “si es donen facilitats perquè vingui gent amb fills, els nostres fills estaran amb més nens, i al final el que vols és que els nens tinguin amics, una colla, com més gran millor”.

El proper curs 2024-2025 el col·legi públic Pedraforca obrirà la secció d'Infantil amb sis alumnes. A més, l'any després a la reobertura, la resta d’infants del municipi ja podran realitzar els seus estudis fins a 6è a l’escola municipal. Actualment, s’han de desplaçar fins a Vallcebre, a quasi 20 minuts en cotxe.