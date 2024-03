Cooperatives, universitat i administració pública engeguen un projecte per millorar la qualitat de l’aire als centres educatius

L’Escola Tècnica Superior del Vallès (ETSAV) de la UPC, l’Institut de recerca ISGlobal i les cooperatives Societat Orgànica i La Sembra han impulsat el projecte ‘Escoles + Ventilades’, que pretén millorar la qualitat de l’aire als centres educatius a través de la ventilació natural. L’Ajuntament de Barcelona va seleccionar aquesta iniciativa en la convocatòria de projectes del Pla Clima 2018-2030.

La incorporació d’aires condicionats a les aules dels centres educatius comporta la presència d’uns nivells de diòxid de carboni que multipliquen per tres els límits establerts per l’Organització Mundial de la Salut, tal com es va demostrar en les proves pilot del projecte ‘Escoles + Ventilades’. Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona dona suport a aquest projecte de recerca per a impulsar l’ús de la ventilació natural als centres educatius de la ciutat, que permeti que l’aire condicionat s’usi només de manera puntual.

En les proves pilot realitzades en dues escoles de Barcelona el curs 2018-2019, es va detectar que la qualitat de l’aire en les aules climatitzades de manera natural era molt superior que en aquelles que utilitzaven l’aire condicionat, mentre que el confort tèrmic era similar en tots dos casos. Segons la Pilar, professora de l’Escola Ítaca de Barcelona, “no només va millorar molt la temperatura a l’aula sinó que vam fer molta pedagogia de com funcionava la ventilació natural”.

Actualment, el projecte es reprèn amb vocació d'incorporar noves variables a l’estudi, així com augmentar la implicació de la comunitat educativa, per generar un model reproduïble a tantes escoles com sigui possible de la ciutat de Barcelona.

Està impulsat per un equip interdisciplinari liderat pel professor Fabian López com a investigador principal de la UPC-ETSAV i format per l’Institut de Recerca ISGlobal, per aportar la perspectiva de la salut en infants i equips docents respecte als sistemes de ventilació; la cooperativa Societat Orgànica per analitzar el comportament energètic dels edificis; la cooperativa La Sembra, per dinamitzar els processos participatius i fer difusió del projecte; i pel Consorci d’Educació de Barcelona, que permet l’accés als centres educatius.

Segons Mònica Ubalde (ISGlobal), “l'objectiu és millorar els impactes de la salut física i emocional dels infants i el professorat”. Font: Escoles + ventilades.

Les quatre fases del projecte es desenvolupen en dos anys, a raó de dues fases per any:

Aprendre, comprendre i millorar consisteix a fer una diagnosi de les experiències prèvies i una recerca sobre els elements que cal incorporar.

Compartir, cocrear, investigar consta del disseny el nou model de ventilació natural a implementar als centres educatius de la ciutat.

Testar i validar : A la tercera fase es testarà el nou model de ventilació natural a altres centres educatius.

Resultats i difusió: Finalment, es generarà la documentació necessària per replicar el model a tants centres educatius de Barcelona com sigui possible.

Actualment, s’està desenvolupant la primera fase del projecte, amb una revisió sistemàtica per definir les principals mètriques a tenir en compte a l’hora de mesurar la qualitat de l’aire i els impactes en la salut, tant física com psicològica. Per analitzar les característiques de la construcció de les escoles públiques de Barcelona i implementar-hi el sistema de ventilació més adequat s’ha utilitzat una metodologia que valora paràmetres relacionats tant amb l’edificació mateixa com amb l’entorn urbà d’on es troba.

Amb relació a la participació de l’àmbit educatiu, peça clau en el desenvolupament del projecte, s’ha definit una metodologia de dinamització als centres educatius per comptar amb la participació activa de l’alumnat i el professorat en la diagnosi del projecte.

La interdisciplinarietat d’agents fomenta la interacció i relació contínua al llarg del projecte entre els sectors de l'arquitectura, l'educació, l'energia i les humanitats, així com totes les institucions amb polítiques fortes de gènere, sostenibilitat i internacionalització.