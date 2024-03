MIRADES sobre agroecologia amb fotografies de Clarens Val

El sector de l’agroecologia reivindica el seu paper i abandera l’aposta per una sobirania alimentària que preserva la biodiversitat i que ven en circuits curts de comercialització. Els consumidors, en canvi, està a les nostres mans apostar per un consum conscient que impliqui pensar en les conseqüències de les nostres decisions de compra i apostar per pràctiques que contribueixin a la justícia i al benestar social i que tinguin menys impacte ambiental.





Les fotografies són del fotògraf Clarens Val.