La Bisbal d’Empordà comença els tràmits per municipalitzar l’aigua

La Bisbal d’Empordà ha començat els tràmits per poder municipalitzar el subministrament d’aigua al municipi, amb previsió que a partir de 2027 pugui ser l’Ajuntament qui gestioni el servei. La iniciativa busca arreglar el mal estat de la xarxa actual, generat per un conflicte judicial que ha suposat un manteniment escàs del servei.

La possibilitat de municipalitzar el servei municipal va començar el 2017, quan l’Ajuntament va decidir rescindir el contracte amb Sorea (actual Agbar), després que una comissió de la Generalitat considerés nul·la una pròrroga del contracte existent fins al 2030. Una decisió que al 2021 va ser avalada per la justícia catalana, que va donar la raó al consistori municipal.

L’aleshores alcalde, Enric Marquès (ERC), “va afirmar que portar el servei des del municipi seria la millor opció”, però va remarcar que calia fer “un estudi de totes les possibilitats per trobar la que s’adequa més a la Bisbal”. A dia d’avui, una empresa especialitzada ja ha presentat un informe favorable al respecte, de manera que l’Ajuntament ha començat a realitzar els tràmits per la municipalització.

Segons l’alcalde actual, Òscar Aparicio (PSC) la millor opció és la gestió municipal. Però, s’ha mostrat molt crític amb la gestió de l’anterior govern ja que assegura “la sorpresa va ser constatar que no s’havia preparat res en l’anterior legislatura”.

El pressupost que es contempla destinar a la municipalització és de 730.000 euros. Concretament, 600.000 euros per canviar la canonada que porta l'aigua dels pous, 50.000 euros per la redacció d'un pla director per valorar l'estat de les canonades, 50.000 euros més per la reposició de la xarxa de clavegueram i 30.000 euros més per encarregar un projecte per saber el cost del canvi de la canonada que distribueix l’aigua.

Els elevats costos responen al mal estat de la xarxa actual, que arran del conflicte amb Sorea ha comptat amb un manteniment sota mínims. Fruit d’això, en els últims anys han estat constants les avaries. El passat 5 de gener n’hi va haver una que va obligar a tallar l’aigua del municipi des de primera hora fins al migdia. Des del consistori reconeixen que l'estat de la xarxa és dolent, però concreten que es tracta d'un fet que també passa a altres llocs i deixen clar que la millora de les canonades i la resta de la xarxa és "una de les prioritats".