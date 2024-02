La Comunalitat Urbana de Girona impulsa formacions per apropar l’economia social i solidària al jovent

La Comunalitat del Güell, la comunalitat urbana de Girona, ha iniciat un treball amb joves a diferents nivells, un dels quals és l'àmbit formatiu. Durant el primer any d’implementació, han dut accions formatives i de sensibilització tant en les formacions reglades com en les professionalitzades impulsades per la mateixa Comunalitat, amb l’objectiu de donar a conèixer i apropar l’economia social i solidària al jovent.

Les primeres experiències han posat de manifest les diferències sobre el coneixement i la comprensió d’aquest model econòmic en funció de la procedència i el context social i cultural de l’alumnat. També s’ha evidenciat el pes dels continguts dels currículums escolars a l’hora d’imaginar altres concepcions de l’economia.

Entre l’alumnat dels cicles formatius reglats existeix una major paritat de gènere i la relació amb l’economia convencional és més intensa. Els conceptes que s’assimilen més a l’economia són compra/venda, diners, negocis, deute, finances, mercat, inversió, banc, etc. En canvi, en les formacions professionalitzadores de la Comunalitat del Güell hi ha més presència de nois, i dominen les procedències o situacions de dificultat econòmica i social, ja que tot sovint són persones nouvingudes. Els conceptes que associen a l’economia són la roba, el menjar, la gestió de recursos per tenir una bona vida, la solidaritat, el refugi, la salut, la solució als problemes, la casa, i altres conceptes que remeten a una proximitat amb concepcions de l'economia que no són la tradicional.

Mentre que l’alumnat de cicles formatius reglats percep l’economia social i solidària com un univers llunyà i una utopia, per al jovent de les formacions professionalitzadores es tracta d'una realitat molt més propera. Així mateix, el primer grup té dificultats a l’hora de detectar i comprendre les connexions entre les xarxes d’ajuda mútua i l’economia; mentre que el segon estableix ponts entre l’economia social i solidària i les seves pràctiques habituals de manera molt més àgil.

Cap a un model integrat

Entre les conclusions que s’extreuen de les primeres formacions destaca que com més integrats estan els mecanismes propis de l'economia convencional, més difícil resulta apropar l’ESS i generar una comprensió empàtica i útil cap a aquesta concepció de l’economia. En aquest context, és imprescindible utilitzar metodologies i perspectives de treball diferenciades en funció del grup de joves amb qui es treballa.

Les Comunalitats Urbanes tenen un paper important com agents articuladors entre l'economia social i solidària, la formació i projectes arrelats al territori en edats primerenques com a llavor per la transformació social del futur.