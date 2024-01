Sostre Cívic i l’associació La Bastida s’uneixen per impulsar el primer habitatge cooperatiu de Vilafranca del Penedès

La cooperativa d’habitatge en cessió d’ús Sostre Cívic i La Bastida, l’entitat referent al municipi, han impulsat ‘La Bastida – Pati de Gall’, el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). L’ajuntament, amb l’objectiu d’assegurar un habitatge digne i adequat pels ciutadans, ha cedit a Sostre Cívic un solar municipal amb dret de superfície de 75 anys.

La titularitat del solar continuarà sent de l’ajuntament, però Sostre Cívic podrà dur a terme la seva promoció, construcció i gestió durant el període pactat. Les persones que hi visquin, “no són propietàries del pis, però tenen el dret de viure-hi fins que vulguin”, com ha afirmat Mònica Ramoneda, membre del grup impulsor del projecte.

L’edifici, previst pel 2026, tindrà 24 habitatges de fins a quatre habitacions, repartits entre planta baixa, tres plantes i coberta. El projecte encara té molts elements pendents de determinar, ja que es troba en una fase molt inicial.

El disseny inicial permet veure les diferents plantes i espais comuns amb les que comptarà l’edifici | Sostre Cívic

A través d’assemblees periòdiques, les persones que formen part del projecte participen en la presa de decisions com el disseny arquitectònic, el seguiment del pla de viabilitat econòmica i les qüestions vinculades al projecte comunitari.

L’habitatge cooperatiu també està caracteritzat per la importància dels espais comuns. En aquest cas, l’edifici comptarà amb una coberta exterior, una bugaderia col·lectiva, una sala polivalent amb cuina comunitària i un pàrquing de cotxes i bicicletes. En aquest sentit, Ramoneda ha comentat que “el teu pis no acaba on tanques la porta, sinó que tens espais per compartir amb el veïnat”.

Sostre Cívic és l’entitat pionera d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. Actualment, gestiona 25 projectes amb un total de 550 habitatges arreu del territori. Ara, amb la unió amb l’Associació La Bastida, han pogut impulsar el primer habitatge cooperatiu de Vilafranca del Penedès.