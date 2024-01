La cooperativa Abacus participa en la producció de ‘Jo mai mai’, la nova sèrie de TV3

Abacus Cooperativa ha participat en la producció de la sèrie ‘Jo mai mai’, estrenada aquest dilluns 22 de gener a TV3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha pagat més de 2,8 milions d’euros per la sèrie, la més cara de la seva història per davant de ‘Les de l’hoquei’. Es tracta d’una ficció juvenil que aborda temes com l’amistat, el creixement personal, l’assetjament i la identitat sexual, entre d’altres.

‘Jo mai mai’ està ambientada en unes colònies d’estiu on un grup de joves viurà uns campaments que no oblidarà mai. Com a monitors tenen a la Mai, interpretada per Clàudia Riera (‘Les de l’hoquei’), i el David, interpretat per Miki Núñez, que havia fet teatre anteriorment i ara s’estrena com a actor en una ficció.

La idea original de la sèrie ha estat de dos membres d’Abacus, Uri Garcia i Marc Roma, escrita per Sergi Pompermayer i dirigida per Sílvia Quer, Roman Parrado i el mateix Uri Garcia. La intenció d’aquesta ficció és tractar temes propers als joves, com la descoberta d’emocions, la necessitat de diversió, la por i l’amistat. D’aquesta forma, busquen arribar a les noves generacions i “unir famílies senceres davant la pantalla”, segons Abacus.

Clàudia Riera ha actuat a sèries com ‘Les de l’hoquei’, ‘Vis a vis: el oasis’ i ‘El internado: Las Cumbres’, mentre que Miki Núñez s’estrena actuant a la televisió, tot i haver participat a programes, com ‘Eufòria’ | ACN, Guillem Roset

També hi juga un paper molt important la música. La ficció es titula com la reconeguda cançó de Joan Dausà, que es converteix en la sintonia principal, però interpretada per la protagonista Clàudia Riera. A més, al llarg dels vuit capítols s’ofereixen 16 versions de les “millors cançons catalanes dels darrers 30 anys”, passant per grups com els Pets, Obrint Pas o The Tyets. Totes estan interpretades pel repartiment de la sèrie i tindran el seu propi videoclip.

Abacus Cooperativa té diverses línies de negoci, com la venda de productes, l’edició de llibres i la producció audiovisual, entre d’altres. Pel que fa al món audiovisual, ja havia produït sèries com ‘Lisa’, una web-sèrie sobre una noia autista que inicia la seva etapa universitària. Ara, fa un pas endavant amb el llançament de ‘Jo mai mai’.