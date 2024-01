La XES i l’Espai Ambiental impulsen l’Escola de transicions sobre ecologia i alternatives econòmiques de la mà de la UB

La Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) i la cooperativa Espai Ambiental han impulsat “Escola de transicions”, un curs d’especialització en transició ecològica i alternatives econòmiques, un títol propi de la Universitat de Barcelona. La iniciativa vol proporcionar els coneixements per entendre la crisi ecològica actual i poder implementar estratègies i polítiques per aconseguir una transició ecològica justa.

El curs comptarà amb 27 docents de referència i la combinació de formats i metodologies d'aprenentatge. Eva Vilaseca, coordinadora del projecte ha destacat, en declaracions a Jornal.cat "és una formació completa enriquida per la diversitat de mirades, enfocaments i matisos per construir una visió amplia de com liderar la transició ecològica". A més, el curs emfatitza la importància de les alternatives econòmiques, "interaccionem amb l'economia ecològica i feminista", apunta Vilaseca.

El projecte vol anar més enllà de la formació, i per això, membres de l’equip docent juntament amb l’editorial Pol·len editaran un llibre sobre transició ecosocial.

Per accedir a la formació no es requereix cap titulació prèvia, està oberta a professionals, estudiants, investigadors i activistes de diferents àmbits que vulguin adquirir i reforçar coneixements per construir un nou sentit comú ecosocial.

L’Escola de transicions comença aquest proper febrer a la facultat d’economia i empresa de la Universitat de Barcelona. El període d'inscripció és fins a l’11 de gener.