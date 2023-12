Un estudi de l’ICRA avalua l’impacte d’incorporar horts urbans a les ciutats

Tres investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), en col·laboració amb la Universitat de Ljubljana, han publicat una recerca sobre com afectaria les ciutats la implementació d’horts urbans. L’article ha estat publicat a la revista científica Landscape and Urban Planning sota el nom de ‘Beyond food: A stochastic model to estimate the contributions of urban agriculture to sustainability’.

L’estudi s’ha aplicat a Sant Feliu de Llobregat, ja que la ciutat forma part del projecte Edible Cities Network (Xarxa de Ciutats Comestibles), un projecte finançat per la Unió Europea que dissenya i implementa innovacions alimentàries urbanes i una planificació urbana sostenible per a ciutats més ecològiques, més comestibles i, sobretot, més habitables. Tot i centrar-se en Sant Feliu de Llobregat, els autors remarquen que és extrapolable a la resta de ciutats mitjanes de Catalunya i del Nord del Mediterrani.

La recerca destaca que, en el panorama més optimista del cas d’estudi, els horts urbans podrien arribar a generar fins a 3.500 llocs de treball i el 50% dels aliments frescos consumits a la ciutat. A més, estimen que també reduiria el risc d’inundació, milloraria la infiltració de sòls, la retenció d’aigua i fomentaria la instal·lació de sistemes d’obtenció d’aigua de pluja per al rec dels propis horts.

Per obtenir els resultats, els autors han simulat onze escenaris (jardins privats, parcel·les sense construir i teulades planes) en diferents espais de la ciutat que s’omplen progressivament d’horts urbans.

Els investigadors conclouen que l’agricultura urbana contribueix positivament a la sostenibilitat urbana, però remarquen que els beneficis que pugui generar depenen molt del tipus d’hort i de la seva localització dins de l’àrea urbana.

L’estudi no té implicacions directes en les ciutats, ja que es tracta d’una simulació. Tot i això, els autors estan convençuts que pot ajudar a convèncer ajuntaments i governs regionals a l’hora d’implementar l’agricultura urbana a les ciutats.