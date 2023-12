El concurs Foto Güell reivindica el valor social dels barris de Girona

Fins al pròxim 10 de desembre es poden enviar fotografies a la nova edició del concurs Foto Güell. Enguany hi haurà tres lots de premis amb vals de descompte de diversos comerços locals i projectes de l’economia social i solidària. El concurs està impulsat per la Comunalitat del Güell (Girona) i diversos comerços locals. En el seu segon any de vida, proposa que el veïnat retrati els béns comuns dels seus barris, és a dir, espais d'autoorganització col·lectiva com les hortes, les places, horts urbans, grups de suport, de consum o de criança. L’entrega de premis es farà el dia 21 de desembre a l’Espai Cívic Can Gibert, i comptarà amb l’actuació de la Coral de l’Ateneu Salvadora Catà.

Les categories del concurs són tres: concepte de bé comú, tècnica fotogràfica i premi del públic, que es decidirà mitjançant una votació popular a la pàgina web. Segons l’organització, l’important no és la definició teòrica de què és un bé comú, sinó allò que el veïnat identifica com a béns comuns, allò que té un valor especial i que té darrere una comunitat que ho cuida, ho fa possible i ho manté. Per als guanyadors, enguany hi haurà tres lots de premis que estaran formats de vals de descompte de diversos comerços locals i de projectes de l’economia social i solidària.

En el marc del concurs s’han organitzat diversos tallers i xerrades sobre fotografia i béns comuns. També s’ha organitzat una exposició amb fotografies seleccionades de la passada edició del concurs, que es podrà veure fins al 21 de desembre a l’Espai Cívic Can Gibert.

La Comunalitat del Güell, l’organització que organitza aquest concurs de fotografia, és un espai on entitats, col·lectius, projectes i administració es troben per crear juntes iniciatives econòmiques des de la cooperació, l’aprovisionament comú de serveis i l’ajuda mútua. En aquest procés, el paper dels béns comuns urbans és clau, ja que són el motor per l’impuls d’una economia de les persones.