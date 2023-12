En marxa la primera edició dels premis als millors treballs sobre economia social i solidària dels instituts de la província de Lleida

L’Ateneu Cooperatiu de Ponent – Ponent Coopera, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i La Fundació Roca i Galès impulsen, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, els premis als millors treballs sobre cooperativisme i economia social dels instituts de la província de Lleida.

Els premis distingeixen tres categories: Premi al millor treball grupal de secundària sobre cooperativisme per l'alumnat de 4rt d'ESO, Premi al millor treball de recerca sobre cooperativisme per l'alumnat de Batxillerat i Premi al millor treball de projecte sobre cooperativisme per l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Dolors Engo, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran ha assenyalat que: “es valoraran els treballs originals i referits al cooperativisme actual a la Província de Lleida, que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment”.

Els premis estant dotats d’un val de compra de 200 € pel millor treball de cada categoria. A més, el centre educatiu al qual pertany l’alumnat premiat rebrà un premi en vals de compra valorat en 100 €, una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes.

Es poden presentar candidatures fins al 31 de juliol de 2024.