Llums de Nadal comunitàries a Manresa i amb energia sostenible a Barcelona

Aquest Nadal, tant Manresa com Barcelona compten amb llums sostenibles. En el cas de Manresa, es tracta de la segona edició de ‘Llums a l’ombra’, que mitjançant la creació de llums reciclats lluita contra l’exclusió social del jovent en situació de vulnerabilitat. Per la seva banda, Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica metropolitana, encén per quart any consecutiu els llums de Nadal de Barcelona amb energia 100% renovable.

‘Llums a l’ombra’ està impulsat per les cooperatives manresanes la Codornella i Cultura del Bé Comú, que comparteixen espai de treball al centre històric. Segons Maria Ribot, de Cultura del Bé Comú, la proposta va néixer de la pandèmia, quan van detectar que “hi havia molt jovent en situació d’aïllament i vulnerabilitat al barri”. Davant d’això, van decidir unir els seus serveis de consultoria (Cultura del Bé Comú) i enginyeria (la Codornella) per crear vincles socials entre el jovent.

El projecte crea llums de Nadal a través de la recuperació d’aparells, amb l’objectiu de generar consciència transformadora sobre inclusió, consum i sostenibilitat. Segons Ribot, "la creació dels llums de Nadal és l'excusa", ja que l’objectiu primordial és que es creïn vincles entre les persones que formen part del taller i, a part, que obtinguin coneixements en electrònica i electricitat.

Arran de la iniciativa, les dues cooperatives de Manresa també van muntar una activitat durant tot l'any. Es tracta del Centre de Recuperació d'Aparells, que es va posar en marxa el mes de maig passat i on ja s'han reciclat més de 150 quilos de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Es duu a terme a la seu de les cooperatives, on tots els dimecres a la tarda diverses persones voluntàries ajuden al veïnat que vulguin reparar tota mena d’aparells espatllats.

Pel muntatge de les llums s’utilitzen marcs de finestres reciclats i llums LED | ACN, Mar Martí

Els llums de Barcelona tindran energia 100% renovable

Barcelona aposta pels llums de Nadal sostenibles a través de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica metropolitana, que ha encès per quart cop consecutiu els llums de Nadal de la ciutat amb energia totalment renovable, per tal de contribuir en la transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

A més dels carrers de la ciutat, Barcelona Energia il·luminarà les tres principals fires de la capital catalana: els mercats nadalencs de Santa Llúcia i de la Sagrada Família i la Fira de Reis de la Gran Via. Amb un total de més de 200 parades a les fires, es preveu que el subministrament de Barcelona Energia suposi un estalvi econòmic de més de 4.300 euros. L’ús d’energia totalment renovable i d’origen local contribuirà a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, fet que suposa un estalvi de 17,5 tones de CO2 al medi ambient (equivalent al que emet un cotxe en recórrer 134.500 quilòmetres).

Per segon any consecutiu, i en la mateixa línia de compromís amb l’estalvi energètic, es procedirà a desconnectar l’enllumenat nadalenc una hora abans. Així doncs, la il·luminació es desactivarà a les deu del vespre de diumenge a dijous, i a les onze de la nit els divendres i dissabtes, excepte les nits del 31 de desembre i el 5 de gener, en què els llums continuaran encesos fins a primera hora del matí.