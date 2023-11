Prop del 60% de les grans empreses de l'Estat han augmentat les emissions de CO2, segons Oxfam Intermón

L'organització no governamental Oxfam Intermón ha denunciat que prop del 60% de les grans empreses espanyoles han augmentat les emissions totals de CO2 malgrat l'emergència climàtica. L'entitat ho afirma en un informe que examina l'acció climàtica de les 50 empreses més grans de l'Estat. L'any 2022, afegeix Oxfam, les emissions directes de CO2 d'aquestes empreses van assolir el 40% del total d'emissions d'Espanya, equiparables al volum emès per Bèlgica. "Estem davant d'una crisi climàtica sense precedents, i els esforços de les grans empreses espanyoles per descarbonitzar i alinear-se amb la lluita contra el canvi climàtic resulten molt insuficients", ha afirmat Miguel Alba, responsable de desigualtat i sector privat d'Oxfam Intermón.

L'informe assenyala que al ritme actual les empreses analitzades no es descarbonitzaran del tot fins al 2090. L'anàlisi es basa en dos indicadors que l'entitat considera "crucials", les emissions generades per l'activitat de les empreses i l'alineació de les operacions amb l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

A més, l'estudi indica que les 50 grans empreses analitzades "només han reduït un 4% les emissions totals de l'últim any", amb disparitats "notables". Mentre les petrolieres lideren amb una disminució del 15% en emissions directes, les empreses d'electricitat i gas registren un augment del 8,7%.

Evolució de 2021 a 2022 de les emissions directes de les 50 grans empreses de l’Estat | Font: Oxfam Intermón – Creat amb Flourish

En termes de contribució a la lluita contra el canvi climàtic, "només el 12% del negoci" d'aquestes empreses té un impacte "substancial" en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. "Només una de cada quatre grans empreses fa un esforç significatiu" per alinear l'activitat amb la lluita contra la crisi climàtica, destinant-hi "tan sols un terç de la seva inversió". En contrast, el 53% "no ha implementat canvis significatius" als seus models de negoci per abordar l'emergència climàtica.

Per tot plegat, Oxfam Intermón ha subratllat la "necessitat urgent" de tirar endavant una acció "més ambiciosa i coordinada" d'empreses i governs, alhora que ha reafirmat la importància d'abordar l'emergència climàtica "amb responsabilitat i transparència".