Neix una nova eina per acostar l’ESS al món associatiu educatiu i juvenil

Pam a Pam i l’Escola Lliure el Sol han impulsat el joc ‘Fes anticapitalisme, passa’t a l’ESS’, un joc de taula que presenta els criteris de l’economia social i solidària (ESS). L’objectiu del joc és generar un espai de reflexió sobre les pràctiques de l’ESS al món associatiu, donar a conèixer alternatives econòmiques al capitalisme i arribar al jovent.

Precisament per arribar a aquesti tipus de públic, el joc se centra en les entitats d’associacionisme educatiu i juvenil, és a dir, esplais, agrupaments escoltes i casals de joves, entre d’altres. A partir d’aquestes entitats, el joc fomenta la reflexió sobre quins criteris han de seguir, bones pràctiques que poden duu a terme, problemàtiques a resoldre i reptes que es poden proposar.

Amb els criteris que apareixen al joc, es pretén que les persones que hi participin reflexionin sobre fins a quin punt estan presents en les seves entitats i veure si cal reforçar-los o fomentar-ne d’altres que hi estiguin relacionats.

El taulell es pot descarregar a la pàgina web de Pam a Pam, igual que les targetes de joc | Pam a Pam

Pel que fa al taulell del joc, aquest té forma d’espiral, com el clàssic joc de l’oca. La diferència, però, és que en aquest cas l’objectiu no és arribar el primer al final, sinó acumular més criteris dels que es tenen a l’inici. S’inicia la partida amb tres i n’hi ha vuit en total: democràcia interna, perspectiva feminista, proveïdores, llicències lliures, finances transformadores, arrelament territorial i sostenibilitat.

Les diverses caselles del taulell també ajuden a fomentar la intercooperació entre equips, de manera que el joc vagi més enllà d’una competició i fomenti les relacions entre entitats. Com és el cas de la casella ‘repte’ que proposa petits jocs on per guanyar, tots els equips ho han de fer bé, podent-se ajudar mútuament per aconseguir-ho.